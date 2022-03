Con más músculos y nuevas perspectivas, Jarren Duran busca sobresalir en los Red Sox

Los jardineros titulares proyectados de los Medias Rojas incluye dos definitivos y un quizás, y ninguno de ellos es Jarren Duran.

Lo que algunos podrían ver como una caída en desgracia del prospecto candente del año pasado, en realidad podría ser una oportunidad.

Duran pasó el invierno esculpiendo un físico ya impresionante, agregando 10 libras de músculo. Pero lo que es más importante, estuvo con amigos de la universidad de Long Beach con actitudes que Duran espera llevar de vuelta a la casa club de los Medias Rojas después de un año de novato tentativo y tranquilo que redujo su energía.

Adaptarse al pitcheo de Grandes Ligas y encontrar un swing que cubra todo el plato decidirá en última instancia si abre la temporada en Boston o en Worcester, pero el manager Alex Cora cree que también se beneficiará al abrazar su exuberancia natural.

"Una cosa que le dije para esta temporada es que queremos al niño enérgico que vemos en Instagram y en Worcester", dijo Cora. "Es parte de su ecuación. Es parte de lo que hace. Creo que el año pasado tuvo mucho cuidado de ser él mismo. Una de las cosas de nuestro club es que no nos importa. Solo haz lo que tengas que hacer para ser un buen jugador de grandes ligas y necesitas jugar con energía".

Con ese fin, Duran le garantizó a Cora que tocaría el primer lanzamiento en el primer partido de la Liga de la Toronja del jueves contra los Mellizos. Cora dijo que le invitaría a cenar si lo conseguía. Durán se enfrentó al primer lanzamiento, pero las circunstancias no cooperaron.

"Me di cuenta de que el tercera base estaba jugando, así que dije: 'Este tipo está arruinando mi plan'", dijo Durán. "Así que estaba buscando ir al lado de la primera base porque ese tipo me estaba dando eso todo el día. Pero lo tiró, lanzó un lanzamiento exterior y yo estaba como, 'No puedo hacer eso, tocaré'. de vuelta al lanzador.' Tal vez me invite a cenar solo por probarlo".

Eso sería negativo. "Me ahorró dinero", dijo Cora. Pero ayudó que Duran siguiera utilizando otra herramienta descuidada, batiendo un sencillo dentro del cuadro con su impresionante velocidad antes de anotar con un jonrón de dos carreras de Bobby Dalbec en una victoria de 14-1.

"En las grandes ligas, se sentía como más en lugar de tomarlo como, 'Esto sigue siendo un juego', lo tomé como, 'Estas son las grandes ligas y tengo que ser más inteligente. No puedo jugar con mi pelo en llamas como lo hice en Worcester. No puedo gritar y gritar a mis compañeros de equipo. Pero puedo hacer eso. Quieren que lo haga. Simplemente lo hice mucho más grande de lo que tenía que ser".



Esa actuación permitió vislumbrar el tipo de jugador que Duran solía ser, y aún podría ser. No desarrolló poder hasta llegar a los niveles superiores de las ligas menores, y su enfoque puede haber sufrido por ello. Cora notó que mientras que las sesiones de práctica de bateo del año pasado fueron exhibiciones de poder casi exclusivamente hacia el lado de tracción, Duran ahora usa BP para rociar bolas entre el centro izquierdo y derecho. Es tan fuerte que el poder debería seguir siendo parte de su juego, pero no tiene por qué ser su enfoque, especialmente después de un debut en el que bateó apenas .215 con dos jonrones en 33 juegos.

Esa producción limitada ha dejado a Durán en la tabla de profundidad de los jardines. Es posible, incluso probable, que el director de béisbol, Chaim Bloom, haga un trato por un jardinero en las próximas dos semanas, haciendo que el camino de Durán hacia la lista sea mucho más difícil si no es parte de un intercambio. Pero tal como están las cosas ahora, Duran y Jackie Bradley son los dos candidatos más probables para comenzar en el jardín derecho, con Kiké Hernández en el centro y Alex Verdugo en el izquierdo.

El bate de Durán determinará su lugar, pero liberar su personalidad podría ponerlo en una mejor posición para triunfar.

Regresar a casa le dio a Duran la perspectiva que necesitaba.

"Hablamos tanto (improperio) entre nosotros y yo estaba como, 'extraño esto'", dijo Durán. "Extraño hacer esto, simplemente cantar con los muchachos, divertirme. Yo estaba como, 'Wow, esto es lo que era cuando era más joven, ¿por qué no sigo haciendo esto?' Fue revelador pasar el rato con los chicos jóvenes y perder el tiempo, hablando (improperio), divirtiéndome. Me abrió los ojos de nuevo que estos chicos lo están disfrutando y lo estoy tomando como un trabajo. ¿Por qué estoy haciendo eso? Debería salir y divertirme".

Podría ser la clave para ganar un lugar en la lista del día inaugural.