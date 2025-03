Concejal de Cambridge que figura como presunto cliente de burdel dice que no renunciará

El tema candente se abordó de inmediato en la reunión del ayuntamiento del lunes por la noche en Cambridge, Massachusetts.

El concejal de Cambridge, Paul Toner, fue nombrado la semana pasada como uno de los presuntos clientes de un burdel gestionado en apartamentos de lujo en Cambridge y Watertown. Se disculpó el lunes y dejó claro que no dimitirá.

"En primer lugar, me avergüenza que mi nombre se relacione con este caso", declaró el concejal, quien se vio envuelto en una situación difícil. "Quiero disculparme con mis compañeros concejales y con quienes me apoyan en la comunidad por haberle quitado tiempo al concejo y al debate público sobre este asunto".

Toner leyó una declaración sobre las acusaciones en su contra.

"He sido un concejal eficaz que ha desempeñado sus funciones oficiales durante mi mandato lo mejor que ha podido", declaró. "Estoy aquí porque tengo el deber de cumplir con mis obligaciones con los votantes que me eligieron".

Toner dijo sentirse honrado por el cariño de su familia y el apoyo de los votantes, pero no abordó las acusaciones.

La mayoría de sus colegas en el consejo no han dicho si debería renunciar o no.

"Está resonando en toda la ciudad", dijo la concejala Patricia Nolan. "No es solo un asunto personal, se ha convertido en un problema mucho mayor; no se trata solo de una aventura, no se trata de la vida sexual de nadie".

Al finalizar la reunión, Toner se negó a dar más detalles sobre su declaración, pero sí afirmó que no renunciaría.