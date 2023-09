Concejal Kendra Lara explica por qué manejaba sin licencia durante choque en Jamaica Plain

La concejal de la ciudad de Boston, Kendra Lara, compartió con nuestra cadena hermana NBC10 Boston la razón por la cual tuvo que conducir repetidamente sin licencia, incluso durante un accidente de tránsito en el vecindario Jamaica Plain en junio por el cual enfrenta cargos.

Lara está acusada de conducir con una licencia revocada en un automóvil no registrado y sin seguro con una calcomanía de inspección vencida que pertenecía a otra persona cuando se estrelló contra una casa de Jamaica Plain, hiriendo a su hijo y ocasionando daños en la casa. Fue presentada una declaración de inocencia en nombre de Lara cuando fue procesada; Desde entonces, ha rechazado lo rápido que iba.

En la entrevista del lunes, Lara dijo que, si bien se disculpó por lo sucedido, no veía posible una manera de dejar de conducir sin licencia para cuidar adecuadamente a su hijo y al mismo tiempo presionar al Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts para restaurar su licencia por una multa por exceso de velocidad de 2014 en Connecticut.

El video muestra cuando la policía y los técnicos de emergencias médicas llegaron a la escena en Jamaica Plain.

"He repasado mentalmente cuántas maneras diferentes podría haber manejado esto, y hubo momentos en los que tal vez podríamos haber minimizado la cantidad de veces que tuve que ponerme al volante, pero no veo ninguna. En otras oportunidades podría haber dicho: 'Está bien, sí, puedo darme el lujo de tomar un Uber y Lyft de ida y vuelta a la escuela durante seis semanas mientras el autobús escolar decide si mi hijo tendrá o no un monitor de autobús'", dijo Lara.

También habló sobre cuánto tiempo condujo sin licencia, y por qué esperó hasta la semana pasada para publicar un informe que, según ella y su abogado, muestra que iba mucho más lento que las 53 mph que la policía de Boston dijo que viajaba en el momento del accidente del 30 de junio, así como quién pagó por el informe, cómo se reembolsará a la familia cuya casa resultó dañada en el accidente.

Lara será candidata a la reelección, es una de las tres personas en la boleta electoral del Distrito 6 para las elecciones preliminares del martes, lo que reducirá el campo a dos para las elecciones generales de noviembre.