Concejal Lara conducía al doble del límite de velocidad antes de chocar con casa en Jamaica Plain: Policía

La concejal de la ciudad de Boston, Kendra Lara, está acusada de conducir a más del doble del límite de velocidad antes de chocar contra una casa de Jamaica Plain, según un informe publicado el miércoles por la noche por el Departamento de Policía de Boston.

El accidente ocurrió en Center Street en la tarde del 30 de junio. La policía dijo en un informe del incidente en ese momento que Lara conducía un automóvil sin registro ni seguro con una licencia revocada. También fue denunciada al Departamento de Niños y Familias de Massachusetts porque su hijo de 7 años, que resultó herido en el accidente, no estaba en un asiento para niños.

El nuevo informe, fechado el 5 de julio, revela detalles de la investigación policial sobre el accidente. También dice que la licencia de Lara ha sido suspendida desde 2013.

Un testigo del accidente le dijo a la policía que estaba a punto de salir de un espacio de estacionamiento cuando notó que un automóvil se dirigía hacia su vehículo a alta velocidad.

El oficial David Murray calculó que Lara tenía que ir al menos a 53 millas por hora, según las mediciones y las pruebas de campo. El límite de velocidad en Center Street es de 25 millas por hora.

Según el informe, Murray determinó además que si hubiera estado yendo al límite de velocidad, "Lara solo habría necesitado 33,60 pies para detenerse por completo", y que a 53 millas por hora, habría necesitado 151,092 pies.

El informe dijo que las fotografías de la escena no mostraban evidencia de que Lara usara los frenos.

La investigación de Murray también encontró que es posible que el niño de Lara no se haya abrochado correctamente y que ella no se abrochó en absoluto.

El hecho de que el niño no estuviera en un asiento elevado resultó en que la policía presentara un informe 51A ante el DCF. Ese formulario se usa si una persona es acusada de abuso o negligencia infantil, según el sitio web del estado.

Murray descubrió que el cinturón de seguridad del niño podría no haber sido abrochado correctamente porque se encontró sangre en el reposabrazos entre el asiento del conductor y el asiento del pasajero, así como detrás del asiento del pasajero.

Lara fue citada en 2010 por una violación del cinturón de seguridad y por no tener un registro en su poder, según el informe. En 2013, su licencia de Massachusetts fue suspendida por no pagar una multa por no usar el cinturón de seguridad. Fue citada en Connecticut porque su licencia de otro estado fue suspendida. En última instancia, fue revocado en Massachusetts debido a una ley que exige la suspensión indefinida "hasta que se restablezca el derecho a operar en el otro estado".

Lara debe comparecer ante la División de West Roxbury del Tribunal Municipal de Boston el 19 de julio. Ya enfrentaba posibles cargos, y el informe del 5 de julio muestra que la policía tenía la intención de citarla por conducción imprudente de un vehículo motorizado, exceso de velocidad y uso del cinturón de seguridad.

El sábado, Lara emitió una disculpa en las redes sociales y dijo que "trabajará duro para ganar y mantener su confianza".