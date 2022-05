Concejal y oficial de Everett renuncian en medio de escándalo de racismo

Un concejal de la ciudad de Everett, Massachusetts y la portavoz del alcalde renunciaron luego de una intensa reacción por los informes de que hicieron comentarios racistas.

El alcalde Carlo DeMaria anunció las renuncias del concejal de la ciudad Anthony DiPierro y la directora de comunicaciones Deanna Deveney en la página de Facebook de la ciudad de Massachusetts el lunes.

“Recientemente, nos hemos enfrentado a una conducta inexcusable de funcionarios electos y empleados de la Ciudad que viola la confianza del público. Estas acciones han causado un profundo dolor en nuestra comunidad”, escribió DeMaria. "He hablado y escuchado a los residentes y todos creemos que se deben tomar medidas significativas y visibles para que comience la verdadera curación en Everett".

DeMaria no dijo cuándo dejarían DiPierro o Deveney sus cargos.

Los residentes se han pronunciado en las reuniones del consejo de la ciudad después de que aparecieran los mensajes que DiPierro envió a los trabajadores de la ciudad, que incluían memes con imágenes racistas.

“Como mujer de color, tengo que tratar con gente racista e ignorante todo el tiempo”, dijo Janice Lark durante una reunión del consejo de la ciudad en marzo. "No quiero escuchar estas cosas de una persona que se supone que representa mis intereses en el concejo municipal".

DiPierro se disculpó ese mes en medio de llamados a su renuncia.

"Estoy decepcionado y avergonzado, pero comprometido a mejorar", dijo en un comunicado tuiteado. La cuenta de Twitter de DiPierro parecía haber sido eliminada el lunes.

El Boston Globe ha identificado a DiPierro como el hijo del primo de DeMaria.

En un video filtrado por el periódico Boston Globe el 13 de mayo, se escucha a DiPierro y Deveney bromear sobre el reclutamiento de personas negras para disipar las acusaciones de racismo.

Según los informes, el video muestra una reunión privada de Zoom a la que asistieron funcionarios de la ciudad en 2020 o 2021.

The Globe informó que Deveney le pidió a DiPierro que reclutara a "uno de sus amigos oscuros" para un evento político.

"No tengo muchos de esos amigos, solo digo", respondió DiPierro, según el informe.

Según los informes, Deveney respondió: "No hay problema, encontraremos uno".

DiPierro no respondió a la solicitud de comentarios del Globe sobre el video. Martin Kane, un abogado que representa a Deveney, dijo que no haría comentarios y le dijo al Globe: "Simplemente la observación del video… pone a las personas en riesgo de responsabilidad civil y penal".

Previamente, Deveney reconoció al Globe que ella fue una de las receptoras de un mensaje de DiPierro con una caricatura con la palabra N. Ella dijo que estaba en un hilo de texto grupal y no respondió directamente.

"No apruebo ni personal ni profesionalmente el uso de ningún lenguaje racista", dijo Deveney al Globe en un comunicado en marzo. "Lamento estar involucrada en un mensaje de texto grupal y no expresar mi desdén por el uso de esa palabra entre otras dos personas. Esto me ha recordado la importancia de hablar cuando algo no está bien".

El Ayuntamiento de Everett ha sido objeto de fuertes críticas públicas en los últimos meses. El concejal Jimmy Tri Le, quien se declaró inocente de los cargos de asalto indecente y agresión luego de las acusaciones de que manoseó a otro concejal de la ciudad, también enfrenta llamados a renunciar.