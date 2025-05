Concesionario no quería honrar garantía de vehículo

Hace tres años Julia Guzmán, compró una camioneta usada Honda HRV 2017 , al concesionario Balise Honda, de West Warwick, Rhode Island.

Ella dice que como rutinariamente lo hacía, en noviembre pasado llevó su auto a un taller de Honda, y la inspección fue exitosa.

"La transmisión bien, tiene los frenos bien, La goma también. Todo está bien"

Sin embargo, Julia dice que 10 días después "El carro ni para atrás ni pa'lante". Al evaluar el auto diagnosticaron que se dañó la transmisión.

De acuerdo con Julia, el auto estaba aún en garantía que era de siete años o menos de 150 mil millas, lo que sucediera primero, así que llevó el auto a Balisle Honda.

"Tenían que arreglarlo y me decían que no, y digo yo, si tiene que arreglarlo". Apuntó Guzmán, quien dice que el concesionario no quería honrar la garantía porque el auto ya había cumplido los siete años desde la fecha de venta inicial.

sin embargo, Guzmán asegura que la falla ocurrió un mes antes de que se cumpliera tal fecha, y su auto registraba menos de 120 mil millas.

"Un día me dijo era la próxima en línea. Y ahí me di cuenta de que ya no me iban a hacer nada". Explica Julia, quien llevaba dos meses y medio esperando a que repararan el vehículo.

Frustrada por la espera , Julia llama a Telemundo Nueva Inglaterra Responde y nos comparte la información ligada a su vehículo y nosotros contactamos al concesionario, Balisle Honda, quienes rápidamente llamaron a Julia.

"Ellos querían nueve mil dólares para arreglar la transmisión y darme tres años de garantía. Yo le dije que no, que eso era comprar otro carro". Julia explica que el concesionario le llamó nuevamente, esta vez para proponerle que ella pagara 3,800 dólares por una nueva transmisión, pero la instalación correría por cuenta de ellos. Julia aceptó la oferta.

"Vamos a hacerlo porque ya tengo dos meses y medio sin carro, estaba ahí y yo lo que me decían era que ellos no le iban a arreglar, que fuera a buscar carro'. Dijo Julia.

Solicitamos en repetidas ocasiones a Balisle Honda una aclaración sobre el problema de Julia pero no nos ofrecieron comentario.

El auto ya fue reparado y Julia está contenta con nuestra intervención "Muy buena experiencia porque Telemundo sí Responde, a donde ustedes llaman de una vez, ellos reaccionan".

Es importante que los consumidores mantengan a mano todos sus documentos relacionados a la compra de un vehículo y prestar atención especial a las fechas, detalles como millaje y requerimientos de mantenimiento para hacer valer su garantía.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.