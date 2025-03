Condiciones nubladas en la región podrían arruinar la vista del eclipse lunar

Hubo copos de nieve durante la noche, pero ese sistema meteorológico débil se disipará esta mañana. Tras su paso, las nubes dominarán hoy. Esto no significa que no tendremos algunos rayos de sol, pero los vientos fríos provenientes del agua no ayudarán mucho con las altas temperaturas: hoy se mantendrán en los 40 grados.

Las nubes también podrían arruinar el eclipse lunar completo. Oficialmente, se le conoce como Luna de Gusano Rojo Sangriento. Los nativos americanos le dieron el nombre de "gusano" al mes de marzo (cuando los excrementos de los gusanos aparecen por primera vez después del deshielo). "Rojo sangre" se refiere al color de la luna en el máximo eclipse, que ocurre alrededor de las 3 a. m. Sí, tendrás que madrugar o trasnochar para ver esta belleza celestial. El eclipse termina cerca de las 5 a. m.

Mañana todavía habrá algunas nubes, pero no serán tan densas ni tan extensas. Esto nos dará el impulso necesario para alcanzar los 50 grados lejos de la costa. Justo a la orilla del agua, la temperatura rondará los 40 grados.

La lluvia constante se mantendrá durante gran parte del fin de semana, pero con la llegada de un sistema de tormentas grande y profundo, no podemos descartar algún chaparrón aislado el sábado por la noche o el domingo por la mañana.

Esto es un buen augurio para el desfile del Día de San Patricio el domingo, ¡y la ventaja serán las temperaturas agradables de unos 60 grados! Las máximas del domingo por la tarde rondarán los 60 gradis. Sin embargo, los vientos serán racheados, alcanzando en ocasiones los 35-45 millas por hora.

Aunque la temperatura bajará a principios de la próxima semana, ya hay indicios de un clima más templado para mediados de semana.

