Conductor de bus de NH acusado de acechar a niño hispano de 8 años

Un conductor de autobús escolar de New Hampshire originario de Eliot, Maine, enfrenta cargos federales luego de supuestamente acosar y amenazar a un niño de 8 años.

Michael Chick está acusado de amenazar a un niño que asistía a Greenland Central School, una escuela primaria y secundaria en Greenland, dijo el lunes la Oficina del Fiscal Federal en New Hampshire. Conduce un autobús en esa comunidad y en Rye.

Chick fue arrestado el viernes por la noche en Eliot. Se presentó ante un tribunal federal en New Hampshire el lunes y se le ordenó permanecer bajo custodia en espera de una audiencia de detención el 18 de agosto.

Según una denuncia penal presentada en un tribunal federal de New Hampshire, Chick le dio al niño dos teléfonos celulares prepagos en una lonchera Pokémon.

Las transcripciones del audio grabado en el autobús muestran a Chick hablando con el niño sobre los teléfonos.

"Toma esto y ponlo en tu mochila. En algún momento después de las 9 en punto, ve al baño cuando estés solo y llama al número que ha sido preprogramado en él", le dijo Chick al niño, identificado solo como "AC" en la denuncia. "El código de acceso es, solo recuerda tu edad, es 8888... cuatro 8".

Chick supuestamente le advirtió al niño que no dejara que sus padres vieran los teléfonos, que descubrieron mientras limpiaban su habitación y lo informaron al Departamento de Policía de Greenland el 2 de julio.

Las transcripciones también parecen mostrar a Chick usando un lenguaje amenazante que involucra a otras personas no identificadas, con frases como "Hago todo lo que puedo para evitar que hagan cosas muy malas" y "No puedo seguir diciéndoles que lo olvidaste". … No puedo seguir dándoles excusas".

Meses antes, en abril, los padres de la víctima informaron a las autoridades escolares que Chick les había estado dando regalos al niño y a su hermana en el autobús con regularidad.

"Además, cuando los niños faltaban a la escuela, Mike les dejaba cartas en la residencia diciéndoles cuánto los extraña", dice la denuncia.

Los padres del niño también le dijeron a la policía y a los funcionarios de la escuela que Chick se invitó a sí mismo a su juego de béisbol de la Liga Pequeña el 5 de mayo. La escuela le pidió a First Student, la compañía de autobuses de Chick, que lo asignara a una ruta diferente, y la policía se comunicó con el conductor.

"Cuando el oficial Drake le preguntó a Chick por qué pensaba que nosotros (el Departamento de Policía de Greenland) queríamos hablar con él, Chick respondió que 'probablemente' tenía que ver con AC", se lee en la denuncia.

Después de que la policía obtuviera una orden de allanamiento para la casa de Chick el martes pasado, dicen que encontraron otro teléfono celular prepago, una cámara, guantes de goma, licor con sabor a caramelo, dulces, ropa interior para niños y otras prendas, juguetes y un rastreador GPS de vehículos.

La policía también dijo que encontraron notas escritas a mano con instrucciones sexuales gráficas, así como "una serie de hojas de cuaderno con líneas que contienen instrucciones escritas a mano sobre cómo guardar un secreto, específicamente de padres, maestros y oficiales de policía para que su familia no muera"

Además, la policía dijo que encontró documentos generados por computadora con amenazas directas y específicas. Uno fotografiado en el documento de la corte dice: "ESTO NO FUNCIONA. SE ACABO EL JUEGO DE M... HAZ QUE ESTO SUCEDA AHORA O EL NIÑO DESAPARECE". Otro, que no está fotografiado, dice: "DI ADIÓS. VAMOS A HACERLO. NO CORRAS. NO TE OCULTES. SABEMOS DÓNDE ENCONTRARTE. DEBÍAS HABER SABIDO QUE ESTE DÍA LLEGARÍA. LA HAS ESTADO C..... DEMASIADO. NO HAS CUMPLIDO CON NUESTRAS DEMANDAS".

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre Chick que llame a la línea directa que se ha establecido en el 603-722-1751.