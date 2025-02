Conductor de tranvía y 6 pasajeros rescatados en bote tras inundación en estación Milton de MBTA

Un conductor de MBTA y seis pasajeros tuvieron que ser rescatados en bote después de que su tranvía fuera golpeado por un "muro de agua" mientras se acercaba a la estación Milton el martes por la mañana.

El T dijo en una publicación en X a las 7:46 a.m. que los autobuses de enlace estaban reemplazando el servicio entre Mattapan y Ashmont debido a una rotura de la tubería principal de agua en la estación Milton. Más tarde aclararon que se debió a una inundación y no a una rotura de la tubería principal de agua.

