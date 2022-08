Conductor supuestamente fue agredido tras que un grupo de ciclistas lo rodeara en el South End de Boston

El caos se desató en medio de una concurrida calle en el South End de Boston el martes por la tarde, con un conductor presuntamente agredido después de que un gran grupo de jóvenes en bicicleta rodeara su vehículo.

El video del incidente es difícil de distinguir, pero se puede ver lo que parece ser un grupo de ciclistas, casi 40 bicicletas, según un testigo, rodeando un automóvil en Tremont Street.

“Estaba trabajando y escuché este ruido y no pude entenderlo, fui a la ventana y vi este grupo de quizás 2-3 docenas de niños en bicicleta”, dijo un hombre que presenció el caos.

Koffi Ballo le mostró a NBC10 Boston su labio roto más tarde el martes por la noche, y las salpicaduras de sangre en sus pantalones después de que dice que alguien lo golpeó mientras aún estaba sentado en su automóvil.

“Mucha gente en la calle, no puedo hacer nada. Me detengo y luego estoy esperando a que se muevan y luego no sé, bum”, explicó sobre lo sucedido.

Ballo dijo que conducía por la carretera alrededor de las 3:40 p.m. en el South End, después de dejar su primer trabajo y dirigirse a su segundo trabajo, cuando vio a personas, que él cree que tenían alrededor de 18 o 20 años, peleando en la calle. De repente lo golpearon, dijo.

"Estaba sentado en mi auto. Bajé un poco la ventana. Dije, 'oh, por favor, ¿pueden mover una de las bicicletas?'", Compartió Ballo.

La policía de Boston confirmó que respondieron al área de 571 Tremont Street por un asalto y agresión poco antes de las 4 p.m. Martes. Los oficiales que respondieron hablaron con la víctima, quien les dijo que estaba rodeado por varias personas en bicicletas cuando se produjo un breve altercado físico que resultó en que uno de los ciclistas lo golpeara en la cara con el puño cerrado.

La policía dice que la víctima se negó a recibir tratamiento médico en el lugar y uno de sus compañeros de trabajo lo llevó a un hospital local.

Ballo, que ahora está fuera del hospital, le dijo a Telemundo Boston que todavía está tratando de entender por qué sucedió esto.

"Es violencia. No sé qué puedo decir. Porque no le digo nada a esa persona. No digo nada. No es asunto mío. Está peleando con otra persona, no soy yo", dijo. dijo.

La policía de Boston está pidiendo la ayuda del público mientras intentan identificar a los sospechosos involucrados en el asalto.

#BPDCommunityAlert: The Boston Police Department Seeks the Public’s Help to Identify Suspects Involved in Recent South End Assault and Battery https://t.co/QDhfEvlCXX pic.twitter.com/HB1S2DUSox — Boston Police Dept. (@bostonpolice) August 17, 2022

Se recomienda encarecidamente a cualquier persona que tenga información relacionada con esta investigación o que haya capturado imágenes o videos del incidente que se comunique con los detectives al 617-343-4683. La investigación está en curso.