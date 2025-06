Continúa el juicio de Karen Read con una conferencia de acusación

Hoy será un día ajetreado para los abogados del caso de Karen Read, ya que se reunirán para resolver algunos asuntos administrativos mientras el jurado tiene el día libre antes de los alegatos finales, previstos para el viernes.

La defensa concluyó su alegato el miércoles, y la fiscalía anunció que no citaría a ningún testigo de refutación, una decisión un tanto sorprendente.

Read habló con franqueza a las afueras del Tribunal Superior de Norfolk, afirmando que cree que su caso fue sólido el año pasado, pero aún más sólido este año.

"Estoy lista", dijo. "Estoy lista".

El jueves a las 10:00 a. m. habrá una conferencia de acusación, una reunión entre la jueza Beverly Cannone y ambas partes para discutir y resolver algunos asuntos de última hora.

Por ejemplo, el abogado defensor Alan Jackson solicitó a la jueza 90 minutos para el cierre en lugar de 60 debido a la complejidad del caso.

Cannone dijo que tomará una decisión al respecto hoy.

También estarán redactando las instrucciones que se entregarán al jurado antes de comenzar sus deliberaciones.

El miércoles, el jurado escuchó por última vez al undécimo y último testigo de la defensa, el Dr. Andrew Rentschler, ingeniero biomecánico encargado de revisar las lesiones de John O'Keefe.

Rentschler declaró que no fueron causadas por la camioneta de Read, a pesar de que la fiscalía afirmó que Read atropelló a O'Keefe con su camioneta, dejándolo morir en la nieve frente a una casa en Canton.

Rentschler afirmó que no hay pruebas que respalden esa acusación, ya que O'Keefe no tenía fracturas. Aseguró que los rasguños en los brazos de O'Keefe, así como los daños en su ropa, no pudieron haber sido causados ​​por una colisión vehicular.