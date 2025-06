Realizan conferencia del Festival Embrace Ideas

La Conferencia del Festival Embrace Ideas se celebrará el viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en el Massachusetts College of Art and Design. Puede ver la transmisión en directo de toda la conferencia en el reproductor de vídeo de arriba.

La conferencia forma parte del Festival Embrace Ideas de este año, que comenzó el miércoles por la noche con los Honores Embrace Juneteenth y finaliza el sábado con la Celebración del Día de la Libertad Juneteenth, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. en el Parque Franklin de Boston.

El Festival Embrace Ideas rinde homenaje a la importancia del reconocimiento nacional de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. El encuentro de varios días reúne a líderes locales, estatales y nacionales para impulsar la lucha contra el racismo y la visión de una Boston transformada para 2030.

El tema de este año —Alegría, Poder y Prosperidad— promueve la innovación, la expresión artística y la construcción de un legado afrodescendiente a través de conversaciones con inspiradores creadores de cambios como Morgan DeBaun de Blavity, Inc., Jeneé Osterheldt de Boston Globe Media, la senadora estatal Liz Miranda, el director de Oportunidades Económicas e Inclusión de Boston, Segun Idowu, Catherine Morris de BAMS Fest, Inc., y muchos más.

A continuación, un vistazo a la programación del viernes: