Confirman caso de viruela del mono en Escuelas Públicas de Boston

Un adulto que trabaja en las Escuelas Públicas de Boston tiene viruela del mono, dijo el distrito a las familias el lunes por la mañana.

El distrito estaba trabajando para identificar a cualquier persona que pudiera haber estado expuesta al virus, que rara vez es mortal pero puede causar ampollas dolorosas. La viruela del simio se propaga a través del contacto físico cercano, y las Escuelas Públicas de Boston señalaron que el riesgo de transmisión de la viruela del simio en las escuelas sigue siendo muy bajo.

Los funcionarios no dijeron en qué escuela trabaja la persona, pero les dijeron a las familias que, si no han recibido una llamada u otra comunicación de la escuela de su estudiante, no se verá afectado.

"La salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad. Seguimos la orientación proporcionada por los funcionarios de salud locales, estatales y federales y trabajamos activamente con nuestros socios en la Comisión de Salud Pública de Boston. Seguimos profundamente comprometidos con transparencia y estamos tomando todas las precauciones necesarias. Alentamos a todos a visitar boston.gov/monkeypox para obtener más información sobre la viruela del mono", dijo el distrito a Telemundo Nueva Inglaterra en un comunicado.

Se han informado alrededor de 23,500 casos en los Estados Unidos en este brote, con una muerte relacionada con el virus, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Se han visto más de 60.000 casos en todo el mundo.

El primer caso en Boston se informó en mayo. Fue el primer caso estadounidense del brote.

En Nueva Inglaterra hay más de 300 casos de viruela del mono, siendo Connecticut y Massachusetts los que más casos tienen. Por eso Massachusetts acaba de cambiar la estrategia de vacunación para inocular a la mayor cantidad posible de personas en vez de una vacunación selectiva.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es una enfermedad viral rara pero potencialmente grave que generalmente comienza con síntomas similares a los de la gripe, ganglios linfáticos inflamados y, finalmente, una erupción en la cara y el cuerpo, según los expertos en salud pública. Esos síntomas suelen durar entre dos y cuatro semanas.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

Los signos de una infección de viruela del mono incluyen síntomas similares a los de la gripe e inflamación de los ganglios linfáticos, luego una erupción que puede comenzar en una parte del cuerpo y luego extenderse, dicen los funcionarios de salud. La infección puede durar de dos a cuatro semanas y puede confundirse con una enfermedad de transmisión sexual como el herpes o la varicela.

"La erupción puede continuar durante una serie de días, o incluso semanas, donde se desarrollan planas o pústulas", dijo la Dra. Erica Shenoy, directora médica del Centro de Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes de la Región 1. "Allí es donde está el virus, por lo que el contacto directo con el fluido es realmente uno de los principales factores de riesgo de transmisión".

Shenoy dijo que el paciente "está bastante bien" y que la cepa del virus ha sido identificada como una de África occidental, que se sabe que es menos grave.

"En este punto, hay un espectro de enfermedades, estamos seguros de que este es el clado de África Occidental", dijo Shenoy a los periodistas el miércoles.

¿La viruela del mono es contagiosa?

El virus de la viruela del mono está relacionado con el que causa la viruela, pero los funcionarios de salud señalaron que la transmisión entre personas es difícil: viaja a través de fluidos corporales, llagas, artículos contaminados con fluidos o llagas o contacto cara a cara prolongado.

"La transmisión de persona a persona realmente ha ocurrido por contacto cercano, en términos generales, y eso es contacto cercano a través de gotitas respiratorias, o contacto prolongado cara a cara, así como contacto directo con las lesiones, o en contacto directo con contaminados". ropa de cama o ropa contaminada con las lesiones", dijo el Dr. Sarimer Sanchez de la Comisión de Salud Pública de Boston.

Citando los casos recientes en los EE. UU. y el Reino Unido, la agencia instó a los médicos a considerar un diagnóstico de viruela del mono en personas con un sarpullido inexplicable y viajes recientes a un lugar donde se detectó la viruela del monoo, contacto con alguien que tiene o sospecha que tiene el virus.

La viruela del mono se identificó en 1958 en monos que se mantenían para investigación, según los CDC. El primer caso humano se descubrió en la República Democrática del Congo en 1970, mientras los funcionarios presionaban para erradicar la viruela.

Los CDC califican los casos en los EE. UU. como "muy raros", destacando los dos casos en 2021, en personas que volaron de Nigeria a Texas, en julio, y Maryland, en noviembre, y un brote de 2003 de 47 casos confirmados o sospechosos. casos en personas en seis estados del medio oeste.

En ese brote, las personas en los EE. UU. se infectaron a través de perros de las praderas que habían estado expuestos a la viruela del mono por parte de pequeños mamíferos importados de Ghana, dijeron los CDC. La vacuna contra la viruela fue parte del esfuerzo por contener ese brote.