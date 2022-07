Confirman que tornado aterrizó en NH el lunes y dañó 200 árboles

Un tornado EF-1 aterrizó en New Hampshire el lunes por la noche, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional el jueves.

El tornado "muy breve pero dañino" aterrizó alrededor de las 10:22 p.m. en Chesterfield, cerca del lago Spofford, mientras una tormenta se movía por el área, dijo la agencia meteorológica. Terminó cuatro minutos después.

El daño EF-0 se observó inicialmente en Mill Pond Road antes de que el tornado se volviera más fuerte y causara un daño significativo a los árboles consistente con un tornado EF-1. El tornado tenía un viento máximo estimado de 90 mph y dañó aproximadamente 200 árboles, con algunos edificios también destruidos en la propiedad. Algunos árboles fueron arrancados y otros quebrados.

No se reportaron daños estructurales residenciales permanentes aparte de la limpieza de escombros.

A principios de esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional había confirmado que un tornado tocó tierra el lunes en Vermont, varias horas antes que el tornado de New Hampshire. El tornado aterrizó alrededor de las 6:50 p.m. en Addison, a media milla al suroeste de la intersección de las rutas 22A y 17. Terminó unos dos minutos después a media milla al noreste de la misma intersección.

Estuvo en el suelo durante aproximadamente una milla en total, con una velocidad máxima estimada del viento de 90 mph. Múltiples árboles fueron quebrados o arrancados de raíz, con numerosas ramas grandes de árboles removidas de los árboles. Atravesó un cementerio, donde un gran árbol cayó sobre una valla vecina.

Se emitieron advertencias de tornado para partes de New Hampshire y Maine durante las tormentas del lunes, pero no para Vermont. No ha habido tornados confirmados en Maine esa noche.

