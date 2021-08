Connecticut recomienda uso de mascarillas tras aumento en casos de COVID-19

El Departamento de Salud Pública de Connecticut "recomienda encarecidamente" que cualquier persona mayor de 2 años use una mascarilla en el interior, independientemente del estado de vacunación.

El departamento dijo que ha habido un rápido aumento en los casos de COVID-19 en Connecticut durante los últimos 14 días debido a la propagación de la variante Delta.

Dos días antes, el DPH emitió una guía recomendando el uso de máscaras en áreas con una transmisión significativa de COVID-19, pero desde entonces ha ampliado esa guía para incluir a todo Connecticut.

Esto se produce después de que se añadieran cuatro condados más a la lista más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de niveles de transmisión de COVID-19 "sustanciales" o "altos".

El condado de Middlesex es el último condado del estado en alcanzar el umbral recomendado por los CDC para el enmascaramiento interior universal, según los datos más recientes del COVID Data Tracker de la agencia. Los condados de Fairfield, Tolland y Windham alcanzaron el nivel hace unos días y los condados de Hartford, New Haven y New London lo alcanzaron a principios de semana.

El condado de Litchfield es el único que aún no ha alcanzado el umbral de los CDC, sin embargo, el DPH espera que eso cambie pronto.

"Existe una alta probabilidad de que pronto alcancen el umbral y, por lo tanto, el enmascaramiento universal en interiores es una precaución importante", dijo un portavoz del DPH en un comunicado.

El CDC clasifica a los condados con más de 50 casos de COVID-19 por cada 100,000 residentes durante siete días como "sustanciales".

La guía más reciente de los CDC alienta a los residentes con afecciones médicas subyacentes o que viven con personas de alto riesgo o no vacunadas a considerar usar una mascarilla en interiores, incluidos aquellos con niños pequeños que no son elegibles para la vacuna.

“Creo que fue lo correcto. Sabe, confiamos durante mucho tiempo en que las personas hicieran lo correcto al vacunarse y, afortunadamente, eso nos acercó a alcanzar nuestras metas estatales, pero no del todo, particularmente en ciertos lugares de este estado ", dijo el Dr. Anthony Santella, de la Universidad de Coordinador de COVID-19 de New Haven.

Santella cree que usar máscaras es una buena idea en este momento con tasas de vacunación mediocres, la variante Delta más transmisible está tan extendida y la gente comienza a ir al interior más a medida que los niños comienzan a regresar a la escuela.

La guía de los CDC no es un mandato y deja las decisiones de política al nivel estatal y local. En la actualidad en Connecticut, sigue vigente una orden ejecutiva que requiere que aquellos que no están completamente vacunados contra COVID-19 usen una mascarilla en espacios públicos interiores donde no pueden distanciarse socialmente, según el DPH.

"La razón principal por la que me vacuné es que no tendría que usar una máscara", dijo Dalton Michaud, residente de Cromwell.

Los funcionarios estatales continúan instando al público a recibir una vacuna COVID-19. Connecticut tiene una de las tasas de vacunación más altas del país, con alrededor de 2,3 millones de residentes que han recibido al menos una dosis.

Hasta el jueves, el estado reportaba 1,133 casos de COVID-19 en residentes vacunados, con 27 muertes reportadas en casos de personas vacunadas. Eso equivale a una tasa de casos de avance del 0.06%, dijo el DPH, lo que representa el 3.2% de las muertes relacionadas con COVID desde febrero y menos del 0.01% de las muertes en general.

La tasa de positividad del estado llegó al 2.72% el viernes, frente al 2.44% del día anterior. Se notificaron 18,025 nuevas pruebas, con 491 casos nuevos. Hay 116 personas hospitalizadas con el virus, un aumento neto de cuatro con respecto al día anterior.

El estado informa las muertes relacionadas con COVID-19 una vez a la semana, el jueves. Hasta la fecha, se han reportado 8,293 muertes en Connecticut, un aumento de siete con respecto a la semana pasada.