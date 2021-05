Connecticut relaja restricciones por COVID-19

El estado de Connecticut levantará muchas restricciones a partir de hoy, incluida la finalización del mandato de mascarillas para interiores para las personas que están completamente vacunadas.

La decisión del gobernador Ned Lamont de levantar las restricciones se produce después de que los CDC anunciaran la semana pasada que las personas completamente vacunadas pueden dejar de usar máscaras en la mayoría de los entornos de interior.

Las otras restricciones que se levantarán incluirán límites de tamaño y reglas de distanciamiento social para empresas, como grandes lugares para eventos, bares y clubes nocturnos.

Aunque las restricciones se han levantado para todas las empresas, algunas aún pueden optar por exigir mascarillas dentro de su establecimiento.

Se requerirán mascarillas en las instalaciones de atención médica, las instalaciones que albergan a las poblaciones vulnerables, el transporte público y privado, las instalaciones correccionales, las escuelas y el cuidado de niños.

"Usemos las mascarillas un poco más", dijo Lamont. "Pasemos por el resto de este año escolar. La mayoría de esos niños no están vacunados, la mayoría de ellos ni siquiera están autorizados a vacunarse. Sé que eso también hace que los profesores se sientan mucho más cómodos”.

El estado utilizará el sistema de honor y dependerá de que las personas no vacunadas mantengan sus mascarillas puestas cuando estén adentro, según las autoridades.

Metro-North dijo que se seguirán requiriendo mascarillas, independientemente de su estado de vacunación, en todos los trenes, plataformas y estaciones interiores de Metro-North y el terminal.

Si alguien cercano no está usando una máscara y no puede moverse a otro asiento o alejarse, Metro-North aconseja informar el incidente a su conductor. Si no hay un conductor disponible, comuníquese con Metro-North a través de Facebook, Twitter, Whatsapp o por teléfono o correo electrónico.

Varios minoristas importantes como Walmart, Costco, Target y Trader Joe's declararon que permitirán que las personas completamente vacunadas compren en interiores sin mascarillas.

El gobernador sigue pidiendo a las personas no vacunadas que sigan usando mascarillas.

Todavía se requiere comida cuando se sirve alcohol en el interior hasta el miércoles.

MASCARILLAS NO REQUERIDAS:

Ya no se necesitarán mascarillas al aire libre

MASCARILLAS REQUERIDAS PARA TODOS:

Las mascarillas seguirán siendo necesarias en algunos lugares, ya sea que esté vacunado o no. Aquí es donde serán requeridos:

Centros médicos

Instalaciones que albergan poblaciones vulnerables

Tránsito público y privado

instituciones correccionales

Escuelas

Instalaciones de cuidado de niños

Home Depot, Gap y Ulta Beauty se encuentran entre los que dijeron que mantendrían sus precauciones contra la pandemia mientras monitorean los últimos desarrollos.

SI NO ESTÁ VACUNADO:

Para las personas que no están vacunadas, se requerirán mascarillas:

Dentro de cualquier edificio

Los Hartford Yards Goats están animando a las personas que no están completamente vacunadas a usar una máscara en el estadio.

Target recomienda cubrirse la cara para los clientes y el personal que no estén completamente vacunados.

CVS dice que a los clientes que no están completamente vacunados se les pide que continúen usando protectores faciales y que los empleados deben hacerlo mientras trabajan.

SI ESTÁ COMPLETAMENTE VACUNADO:

No se requerirá que las personas vacunadas usen máscaras en interiores en varios entornos, pero hay algunas excepciones.

Se requerirán mascarillas en las siguientes configuraciones: