Connecticut reporta 0 nuevas muertes por COVID-19

Las hospitalizaciones de COVID-19 en Connecticut aumentaron en 16 desde el lunes, pero el estado no informó nuevas muertes relacionadas con el coronavirus por "primera vez en meses", anunció el gobernador Ned Lamont en una conferencia de prensa el martes por la tarde.

"Me pagan por preocuparme", dijo el gobernador al hablar sobre el aumento de las hospitalizaciones. "Me preocuparía si viera que nuestras admisiones en nuestros hospitales aumentaran y es por eso que vieron hospitalizaciones aumentar. Eso no es lo que sucedió. Hemos agregado entre 20 y 30 casos nuevos de COVID por día en nuestros hospitales. Eso es ser consistente. Eso ha sido constante durante las últimas semanas. Lo que sucedió es que hay menos casos dados de alta. No es algo de lo que me preocupe, solo algo que les hago notar".

Con casi 6,000 pruebas administradas desde ayer, el gobernador dijo que el porcentaje de pruebas positivas del estado se mantiene alrededor del uno por ciento.