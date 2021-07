Connecticut revisará guía del CDC de usar mascarillas en interiores

El Departamento de Salud Pública de Connecticut y la Oficina del Gobernador revisarán la guía más reciente sobre enmascaramiento en interiores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo el martes el director de comunicaciones del gobernador Ned Lamont, Max Reiss.

Los CDC anunciaron el martes que recomendaban que las personas completamente vacunadas comenzaran a usar mascarillas en interiores nuevamente en lugares con altas tasas de transmisión de Covid, una inversión de la guía anterior. La agencia también recomienda que los niños en edad escolar usen mascarillas este otoño, aunque la orientación no es un mandato, y las decisiones se dejarán al nivel estatal y local.

La noticia llega cuando la variante delta se está volviendo más prominente y es la causa del 80% de los nuevos casos de COVID-19 en la nación.

La semana pasada, Lamont dijo que el estado ya ha estado considerando implementar nuevas restricciones de viaje a medida que la tendencia del número COVID-19 aumenta y la variante delta se extiende, aunque no se han tomado decisiones finales.

Reiss señaló que los condados de Hartford y New London están cerca del nivel descrito por los CDC para el enmascaramiento universal, aunque en ningún lugar de Connecticut se ha alcanzado aún el umbral.

"Incluso en los estados que tienen algunas de las tasas de infección más bajas del país, las personas vacunadas que están inmunodeprimidas, que de otro modo se consideran de alto riesgo, viven con personas de alto riesgo o con niños no vacunados, pueden considerar usar mascarillas en lugares públicos cerrados ajustes", escribió Reiss en un comunicado.

El Dr. Ulysses Wu, director de enfermedades infecciosas de Hartford HealthCare Systems, dijo que cree que deberíamos haber estado usando mascarillas para combatir enfermedades hace mucho tiempo, antes de que COVID-19 fuera siquiera una consideración. Ahora cree que es el momento adecuado para reconsiderar la orientación actual del estado.

"Probablemente sea el momento apropiado, desafortunadamente estamos viendo un aumento en el número. Ya estamos viendo un aumento de las hospitalizaciones en Connecticut y no esperábamos verlo hasta el otoño", dijo Wu.

El tema de la obligación de que los niños usen mascarillas ha sido un tema polémico entre algunos padres de Connecticut que han planteado preocupaciones constitucionales y de salud sobre el mandato.

Sin embargo, un juez confirmó en mayo la orden de emergencia de Lamont que requería mascarillas para el año escolar más reciente. El fallo no abordó ninguna orientación sobre las mascarillas que se pueden emitir para el próximo año escolar.

Mientras tanto, un grupo llamado Unmask Our Kids CT ha estado realizando manifestaciones, exigiendo que finalmente se levante el requisito.

El estado publicó anteriormente una guía provisional para los distritos escolares para PreK-12, que apunta al 100% del aprendizaje en persona y establece recomendaciones sobre el uso de mascarillas, vacunación, cohortes y otras medidas preventivas.

La Asociación de Educación de Connecticut, que es el sindicato de maestros más grande del estado, dijo en un comunicado que esperaban que el estado reaccionara a las últimas directrices de los CDC.

"La seguridad es y debe seguir siendo una prioridad máxima a medida que regresemos a todas las clases presenciales en el otoño, y esperamos que el estado se asegure de que todos los distritos escolares sigan las nuevas recomendaciones de los CDC para mantener a todos en nuestras comunidades escolares seguras. Las vacunas son la la mejor protección contra el virus, pero tenemos grandes poblaciones de estudiantes no vacunados, porque las vacunas no están disponibles para ellos en este momento, por lo que la mejor manera de protegerlos a ellos, a sus educadores y a sus familias es usar máscaras. una vacuna para los estudiantes, y con el aumento de casos y la propagación de la variante delta, la recomendación de los CDC de que todos en las escuelas K-12 permanezcan completamente enmascarados en el interior es la mejor precaución que tenemos para nuestra seguridad, especialmente para nuestros estudiantes más vulnerables. - y la forma más responsable de asegurar que los estudiantes permanezcan en la escuela. Las consecuencias de no usar mascarillas significa un regreso a una puerta giratoria de aprendizaje híbrido y remoto, causando más interrupciones para nuestros estudiantes y su educación".

Los números de COVID-19 de Connecticut han tenido una tendencia al alza. El martes, la tasa de casos positivos fue del 2.67%, con 488 nuevos casos de 18,273 nuevas pruebas reportadas. Actualmente hay 105 personas hospitalizadas con el virus, lo que representa una disminución neta de tres con respecto al día anterior.

A pesar de los números más altos de COVID-19, Connecticut continúa reportando algunas de las tasas de vacunación más altas del país.