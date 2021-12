Connecticut ve reducción de 19% en niños en hogares temporales

Con la pandemia, los últimos dos años han sido difíciles, pero también ha sucedido algo positivo durante ese período de tiempo. Hoy en día, hay menos niños en hogares de acogida en Connecticut.

El Departamento de Niños y Familias no quiere niños en cuidado, según la comisionada Vanessa Dorantes. La situación ideal es que los niños se reúnan con sus familias.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Desde 2019, esas reuniones ocurrieron para 900 niños en todo el estado. Hay 19% menos niños en hogares de acogida que hace dos años.

"Cuando miremos hacia atrás en la historia, diremos qué sucedió durante 2020 o 2021". El comisionado Dorantes dijo: “Las familias en general han soportado tremendas dificultades, pérdidas y enfermedades, pero también está la capacidad de recuperación”.

Dorantes fue nombrada comisionada del DCF al comienzo de la administración de Lamont en enero de 2019.

En ese momento, había más de 4,300 niños en hogares de crianza en todo el estado. Hoy ese número ha bajado a 3467.

"Lo que hemos visto en nuestra capacidad para reunificarnos, la gente se une y se presenta por el bien de los niños y las familias", dijo Dorantes.

Las familias extendidas se involucran, de los niños a cargo, el 43% está en el hogar de un familiar.

Dorantes dice que el cuidado por familiares es un factor importante para las familias de color, que han sentido de manera desproporcionada los efectos de los últimos dos años.

"Hemos hablado sobre lo que ha sido una tormenta imperfecta de COVID-19, disturbios raciales y devastación económica para algunas familias", dijo. "Cuando escucho el impacto desproporcionado en los niños y las familias de color, estoy también esperanzada debido a esas redes de familiares extendidos que sabemos pueden apoyar".

DCF también se presenta, dice, para satisfacer sus necesidades.

"Hemos puesto un énfasis específico en convertirnos en una agencia antirracista y reconocer que la diversidad, la raza y el origen étnico importan y nuestras interacciones con las comunidades", dijo Dorantes.

Varias prácticas han llevado a la tendencia de que los niños abandonen el cuidado, dice el comisionado, como traer niños de fuera del estado. Hace una década, cientos de niños fueron colocados en diferentes estados, pero ahora solo hay seis.

DCF también está aumentando los programas de asistencia.

"Hemos redoblado nuestro trabajo de paternidad", dijo Dorantes. "Hemos puesto un énfasis considerable en mirar a toda la familia y reconocer que si un padre necesita apoyo para poder criar a su hijo de manera segura, podemos estar allí para hacerlo".

Son programas que, según la comisionada, se mantendrán en el futuro.

"Si podemos hacer cosas como ayudar con la inseguridad alimentaria, ayudar con la vivienda, asociarnos con otras agencias estatales en los servicios de salud y humanos, para asegurarnos de que las familias tengan lo que necesitan, podemos ver nuestro trabajo de manera diferente", dijo Dorantes.

Todos los esfuerzos están dirigidos a mantener el impulso y dar como resultado más reunificaciones.

"Estamos evolucionando con las necesidades de la sociedad, y la pandemia sin duda ha expuesto necesidades importantes para las familias", dijo Dorantes.

La comisionada también observa otra tendencia positiva: DCF no está viendo un gran número de niños que regresan a hogares de crianza.

"No quieres esa puerta giratoria, no quieres que un niño se reúna sólo para volver a regresar", dijo Dorantes. "No hemos visto un gran número de niños que vuelvan a recibir cuidados".