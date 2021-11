Conoce a Michelle Wu, la primera mujer asiático-americana alcaldesa de Boston

Los votantes de Boston, eligieron por primera vez a una mujer y a un asiático-estadounidense como alcaldesa el martes, eligieron a la concejala de la ciudad Michelle Wu para ocupar el cargo político más alto de la ciudad.

La victoria de Wu marca un punto de inflexión para la ciudad. Boston solo había elegido a hombres blancos como alcaldes antes que ella.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Uno de mis hijos me preguntó la otra noche si un niño puede ser elegido alcalde de Boston”, dijo Wu a sus partidarios. “Lo han sido, y volverán a hacerlo algún día, pero no esta noche”, refiriéndose a que esta vez le tocó a una niña y no a un niño.

La elección de Wu sobre la concejal de la ciudad de Boston, Annissa Essaibi George, es solo el último indicador de cuánto el Boston de hace no mucho tiempo, conocido por sus vecindarios étnicos, políticos de trato alegre y alcaldes con apellidos irlandeses, se están transformando en un nuevo Boston.

"Ella es la primera mujer, la primera persona de color y, como asiático-estadounidense, la primera en ser elegida alcaldesa de Boston", dijo Essaibi George en su discurso de concesión. "Sé que no es poca cosa. Sabes que no es poca cosa".

Wu no tendrá mucho tiempo para deleitarse con su victoria. Prestará juramento el 16 de noviembre, reemplazando a Kim Janey, quien respaldó a Wu después de no clasificar en las elecciones primarias en septiembre.

“Estamos listos para hacerle frente a este momento. Estamos listos para convertirnos en un Boston para todos. Estamos listos para ser un Boston que no empuja a la gente, pero da la bienvenida a todos los que llaman hogar a nuestra ciudad ", dijo Wu.

Wu había acumulado una serie de respaldos de alto perfil, incluido el apoyo del alcalde interino Kim Janey, los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Edward Markey, y la representante estadounidense Ayanna Pressley, ex concejala de la ciudad de Boston y miembro del "Squad“ en el Congreso.

El anterior alcalde electo de la ciudad, el demócrata Marty Walsh, renunció a principios de este año para convertirse en secretario de Trabajo de los Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden. Walsh fue reemplazado en funciones por Janey, quien se juramentó el 24 de marzo como la primera mujer y la primera alcaldesa negra de Boston.

Primeros pasos de Wu como alcaldesa

Con su victoria en la mano, ahora le toca a Wu intentar cumplir algunas de sus amplias propuestas.

Wu tiene solo 14 días para armar su equipo, conectarse con los jefes de departamento clave y recibir información sobre cualquier crisis del día. Dijo que trabajará en estrecha colaboración con el equipo de Janey en los próximos días para asegurarse de que pueda empezar a trabajar.

Antes de las elecciones, ambas candidatas hablaron por primera vez sobre cómo abordar la crisis de vivienda y adicción de Mass y Cass.

"Una de mis primeras contrataciones será un jefe de gabinete de Mass. y Cass. que dependa directamente de mí, por lo que tenemos un punto de responsabilidad y coordinación", dijo Wu.

En segundo lugar, Wu dijo que quiere priorizar la recuperación tras el COVID, su efecto en las escuelas y los nuevos fondos esperados del gobierno federal.

"Las decisiones deben tomarse, no como curitas en situaciones, sino para llegar realmente a las causas fundamentales y desarrollar el cambio sistémico que debemos tener", dijo Wu.

Dos de las promesas más ambiciosas de Wu se centran en la vivienda y el transporte público, temas familiares para los 675.000 residentes de la ciudad.

Para ayudar a hacer frente a los crecientes costos de la vivienda que han obligado a algunos antiguos residentes a abandonar la ciudad, Wu ha prometido buscar la estabilización o el control de los alquileres. El mayor obstáculo para esa propuesta es el hecho de que los votantes de Massachusetts aprobaron por un estrecho margen una pregunta en la boleta electoral de 1994 que prohíbe el control de alquileres en todo el estado.

Otra de las principales promesas de la campaña de Wu es crear un sistema de transporte público "sin tarifa". Wu ha dicho que la propuesta fortalecerá la economía de la ciudad, abordará el cambio climático y ayudará a quienes toman el autobús o el metro para ir a la escuela o al trabajo.

Al igual que la promesa de control de alquileres, Wu, como alcaldesa, no puede eliminar unilateralmente las tarifas del sistema de transporte público, que está bajo el control de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts.

Wu dijo que intentaría trabajar con socios en el gobierno estatal para hacer realidad cada propuesta.

"No tenemos que elegir entre un cambio generacional y mantener las luces de la calle encendidas, entre abordar grandes problemas con soluciones audaces y llenar nuestros baches", dijo.

Otros desafíos con los que Wu tendrá que lidiar como alcalde incluyen la educación pública, la vigilancia, la lucha continua de la ciudad contra la pandemia de COVID-19 y los efectos a largo plazo del cambio climático en la metrópolis costera.

Antecedentes de la alcaldesa Michelle Wu

Wu, de 36 años, fue la primera mujer asiático-americana en servir en el Concejo Municipal de Boston, habiendo sido elegida por primera vez en 2013 a la edad de 28 años. Se convirtió en la primera mujer de color en servir como presidenta del concejo cuando fue elegida en Enero de 2016.

Sus padres emigraron a Estados Unidos desde Taiwán a principios de los 80, antes de que ella naciera. Habla mandarín y español con fluidez.

Wu se graduó de la Universidad de Harvard y de la Facultad de Derecho de Harvard. Fue mientras estudiaba en Harvard, cuando sus padres se estaban separando, que Wu notó que su madre mostraba signos de enfermedad mental. Poco después de graduarse, solo unos meses en su nuevo trabajo, Wu fue llamada a casa en Chicago por su hermana menor, con su madre en una crisis de salud mental.

Después de estabilizar su vida hogareña, Wu mudó a toda la familia de regreso a Boston, donde comenzó a asistir a la Facultad de Derecho de Harvard. Wu cree que la mudanza le salvó la vida a su madre. A su madre le diagnosticaron esquizofrenia de aparición tardía y fue internada en el Hospital General de Massachusetts.

Wu comenzó su carrera en el Ayuntamiento trabajando para el alcalde Thomas M. Menino como miembro de Rappaport en derecho y políticas públicas. Más tarde se desempeñó como directora de circunscripción en todo el estado en la campaña del Senado de EE. UU. de su ex profesora de derecho, Elizabeth Warren.

Ella es propietaria de un restaurante, abogada de servicios legales y tutora legal de sus hermanas menores. También tiene experiencia en defensa comunitaria, habiendo trabajado en el WilmerHale Legal Services Center en Jamaica Plain y en Medical-Legal Partnership en Boston Medical Center.

Wu vive en Roslindale con su esposo, Conor, y sus hijos, Blaise y Cass. Wu y su familia comparten una casa de dos familias con su madre.