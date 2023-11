Conoce cómo donar a Abrigando Nueva Inglaterra

Con la llegada de la fría temporada de invierno, crece la preocupación por nuestra comunidad vulnerable. Al igual que el número de ciudadanos vulnerables que necesitan ayuda para mantenerse calientes.

Es por eso que las estaciones de NBC y Telemundo en Boston, en asociación con Cradles to Crayons, quieren que nos ayudes a abrigar a Nueva Inglaterra.

Haz clic en este enlace a nuestra página Lista de deseos "Bundle Up" de Amazon, donde podrás comprar un abrigo nuevo que será donado directamente.

También puedes dejar tus artículos nuevos o como nuevos en estos lugares de entrega participantes en el área de Boston:

The Cradles to Crayons Giving Factory, 281 Newtonville Ave., Newton, MA, 02460; Lunes a jueves, de 9:00 a.m. a 4:00 p. m., viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

The Amazon Building, The Seaport, 111 Harbor Way, Boston, MA

Xfinity Store de Comcast, 139 Endicott St., Danvers, MA; Lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., domingo de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Xfinity Store de Comcast, 205 University Ave, Westwood, MA; De lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., domingo, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Xfinity Store de Comcast, 6B Cornerstone Square, Westford, MA; De lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., domingo, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Xfinity Store de Comcast, 1316 Commonwealth Ave., Allston, Boston, MA; De lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., domingo, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Xfinity Store de Comcast, 62 Second Ave, Burlington, MA; De lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., domingo, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Xfinity Store de Comcast, 1500 South Willow St., Manchester, NH; De lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., domingo, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Xfinity Store de Comcast, 600 South Street West, Suite 8, Raynham, MA; De lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., domingo, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Nuestro socio comunitario, Cradles to Crayons, distribuirá los abrigos a una red de más de 300 organizaciones en nuestra área, incluidos refugios, escuelas y hospitales.

Cradles to Crayons es una organización sin fines de lucro con sede en el área de Boston cuya misión es brindar a los niños desde el nacimiento hasta los 12 años los elementos esenciales cotidianos que necesitan para prosperar: en el hogar, la escuela y el juego.

¿QUIERES ORGANIZAR TU PROPIA COLECTA DE ABRIGOS?

¡Es fácil! Puedes recolectar abrigos a través de su propio grupo, organización o trabajo y Cradles to Crayons te ayudará a recolectarlos.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cómo organizo una unidad?

R: Registra tu campaña aquí para conectarte con un miembro del equipo de participación comunitaria de Cradles to Crayons que te brindará todas las herramientas que necesitas para tener éxito. El equipo trabajará contigo en cada paso del camino para brindarte consejos y trucos para aprovechar al máximo tu manejo.

P: ¿Tengo que organizar mi campaña del 1 de noviembre al 31 de enero?

R: Cradles to Crayons permitirá flexibilidad con las fechas de conducción. Puedes comenzar a recolectar antes de la fecha de inicio o terminar de recolectar después de la fecha de finalización. Se le pedirá un total final antes del 31 de enero para fines de presentación de informes.

P: ¿Cómo consigo mis donaciones de abrigos de invierno para Cradles to Crayons?

R: Los líderes de la campaña pueden llevar donaciones de abrigos a uno de nuestros muchos sitios de entrega. Si necesitas ayuda para transportar donaciones, comunícate con tu Coordinador de Participación Comunitaria.

P: ¿Qué pasa con otros elementos esenciales del invierno?

R: El artículo más necesario en esta época del año son los abrigos de invierno, así que haz de esto el foco de tu campaña. Sin embargo, si alguien dona otras prendas de vestir, Cradles to Crayons aún las aceptará.

P: ¿A dónde van mis donaciones de abrigos de invierno?

R: Cradles to Crayons atiende a niños desde el nacimiento hasta los 12 años que viven en situaciones sin hogar o de bajos ingresos en Massachusetts. Tus donaciones apoyarán a los niños, ya que nuestro objetivo es proporcionar un abrigo a 42,000 niños este invierno.

Abrigando a Nueva Inglaterra se realizará desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 31 de enero de 2024.