Conoce como los Patriots están manejando a Mac Jones

Es una cualidad muy admirada en un atleta. Los grandes odian perder. Pero hay una delgada línea entre sentirse impulsado por ese sentimiento repugnante y estar encadenado a él.

Mac Jones ha dejado en claro que se toma su trabajo en serio. Dejó en claro que no puede soportar quedarse corto en el marcador, particularmente después de caer ante los Saints en la Semana 3.

Se sentó en el banco de los Patriots y bajó la cabeza durante un período prolongado antes de que terminara el juego. No se movió cuando el reloj llegó a cero. El receptor de los Patriots, Nelson Agholor, trató de animarlo. El mariscal de campo de los Saints, Jameis Winston, caminó todo el camino a través del campo para recibir un apretón de manos poco entusiasta de Jones, todavía sentado, después del partido. No fue hasta que el entrenador de Jones, Bill Belichick, se acercó cuando el mariscal de campo novato se puso de pie y se dirigió de regreso al vestuario de los Patriots.

En el interior, Hunter Henry intentó levantar a su joven compañero de equipo después de un día de tres intercepciones.

"Acabo de hablar con él antes de irme", dijo Henry. "He estado dentro, solo durante cinco años, pero desafortunadamente he pasado por muchos de estos. Pero es una temporada larga. No podemos perder la cabeza. No podemos dejar que esto se demore y se convierta en una bola de nieve en varios juegos.

"En lo que respecta a Mac, estará bien. Todo esto es nuevo para él. Es una temporada larga. Es un poco diferente a la universidad, seguro. Tenemos que seguir adelante y no dejar que esta bola de nieve crezca".

Las historias sobre el enfoque emocional de Jones lo siguieron desde su tiempo en Alabama y aparecieron en ocasiones en el campo de entrenamiento de los Patriots. Durante una práctica, después de una serie de malas jugadas una tras otra, salió del campo de manera frustrante y luego regresó cuando sus compañeros mariscales de campo Cam Newton y Brian Hoyer intentaron convencerlo. Jones finalmente se quedó quieto y humeó mientras veía el final de la práctica con Newton a su lado hablando la mayor parte, si no todo.

Después de ganar el puesto de mariscal de campo titular, Jones se encuentra a sí mismo como el sucesor de Tom Brady en Nueva Inglaterra, y se espera que tome una lista que está diseñada para ganar ahora y lo ayude a hacer exactamente eso.

Esta semana, tendrá que tratar de ayudar a su equipo a volver a ganar contra el propio Brady y los actuales campeones Bucs.

Todos los ojos estarán puestos en Brady. Nadie fuera de One Patriot Place espera que los Patriots ganen.

Aún así, hay mucha presión sobre Jones para ayudar a evitar que su equipo comience la temporada 1-3.

"Obviamente a nadie le gusta perder aquí", dijo Jones después de la derrota ante Nueva Orleans" y los Patriots no han hecho más que ganar durante mucho tiempo, y tenemos que volver a eso. Simplemente sucede a través de la rutina diaria, todos los días" trabajar, y no centrarse en los resultados. Jugar cada jugada, un día a la vez. Si podemos hacer eso, creo que veremos el progreso y partiremos de ahí ".

Es admirable para Jones querer que los Patriots vuelvan a donde estaban como una franquicia ganadora. Pero es mucho pedirle que esté a la altura del estándar, gracias en parte a la mayor y más prolongada carrera de mariscal de campo que jamás haya visto la NFL.

Que Jones se mantuviera a sí mismo en tal nivel debería ser una pequeña sorpresa en base a su propia experiencia de vida. Durante su tiempo en Alabama, desde 2017 hasta 2020, Crimson Tide registró un récord de 51-4. Durante su primera y única temporada completa como titular, tuvo marca de 13-0 y ganó un campeonato nacional.

Esa derrota ante los Saints en la Semana 3 fue solo uno de los 17 juegos de esta temporada. No fue una derrota divisional ni una pérdida de conferencia. Importaba, pero no tanto como otros. Parte de lo que está aprendiendo en este momento de su carrera es que, si bien el odio por perder es bienvenido, no todas las derrotas pueden tratarse como una derrota en un campeonato nacional.

"Creo que todas estas son experiencias nuevas, gane o pierda", dijo el martes el coordinador ofensivo y entrenador de mariscales de campo Josh McDaniels. "Y él está lidiando con todo eso a medida que avanzamos semana a semana aquí. Tenemos una buena práctica, hay una respuesta emocional. Tenemos una práctica que no es la mejor, tenemos que manejarla de cierta manera.

Hay mucho que implica cada juego, cada preparación. Habrá algunas adversidades. Puede que tengas un mal trimestre, puede que tengas un mal día, puede que tengas una mala semana. Eso no significa que puedas dejar que esa bola de nieve se convierta en un mal mes o en una mala temporada.

"Creo que mi trabajo en ese sentido no es diferente a si estuviera entrenando una técnica o fundamental en el campo que desearía que fuera un poco diferente. Solo trata de darle alguna orientación o sabiduría para manejar una protección o manejar un resultado. Mira , no hay dos tipos que puedan manejar todo de la misma manera. Y no quiero que sean robóticos. No quiero que todos sean idénticos, pero por lo general, lo más importante de este juego es que hay una temporada larga. Hay mucho que implica cada juego, cada preparación. Habrá algunas adversidades. Puede tener un mal trimestre, puede tener un mal día, puede tener una mala semana. Eso no significa que pueda dejar que esa bola de nieve en un mal mes o en una mala temporada".

Es temprano en la carrera profesional de Jones, pero ha demostrado la capacidad de recuperarse hasta este punto. Cuando tuvo una mala práctica en el campamento, regresó infaliblemente al día siguiente para demostrar que podía ser preciso y entregar el balón rápidamente. Después de una derrota ante los Dolphins, cuando fue golpeado 11 veces, limitó sus errores mientras que su homólogo novato Zach Wilson lanzó cuatro intercepciones en una fácil victoria de los Patriots.

Con toda probabilidad, tendrá que hacer más que administrar el juego el domingo por la noche cuando Brady regrese. Manejar sus emociones cuando las cosas no van bien será igualmente importante.

Pero aquellos cercanos a él en los Patriots tienen fe en que eso no será un problema, que las cosas no se le ocurrirán como una bola de nieve mientras aprende sobre los altibajos de la vida como titular de la NFL.

"Realmente orgulloso de cómo maneja básicamente todo en términos de su forma de pensar y cómo ataca su trabajo", dijo McDaniels. "No podría pedirle que hiciera más. Con suerte, podemos seguir aprendiendo con resultados positivos a medida que avanzamos".