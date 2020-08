Conoce todas las nuevas restricciones por COVID-19 en Massachusetts

El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, anunció el viernes que estaba pausando la reapertura de la economía del estado e implementando nuevos esfuerzos para contener el coronavirus en respuesta a un aumento reciente en los casos.

También anunció varios otros pasos, incluida la reducción del límite de reuniones al aire libre y el endurecimiento de las reglas en los restaurantes.

Y todo eso llegó apenas una semana después de que entrara en vigencia la nueva orden de viaje del estado.

Aquí hay un vistazo rápido a todas las restricciones recientemente anunciadas que Massachusetts ha implementado en las últimas semanas en un esfuerzo por ayudar a prevenir un segundo aumento en los casos de COVID-19:

Pausando la reapertura

El gobernador dijo que el segundo paso de la Fase 3 del plan de reapertura del estado quedará en suspenso.

Se permitió la reapertura de cines, gimnasios, casinos, museos y más a principios de julio como parte de la Fase 3. La administración Baker se refirió a ella como el Paso 1 de la Fase 3, pero no detalló completamente lo que se incluiría en el segundo paso. En el sitio web de reapertura del estado, enumera representaciones de teatro en interiores o salas de conciertos, y etiquetas láser, patinaje sobre ruedas, trampolines y pistas de obstáculos como las actividades que se permitirían reabrir en el paso dos de la Fase 3.

El capítulo local de la Federación Nacional de Empresas Independientes calificó la decisión de Baker de pausar la reapertura como "extremadamente decepcionante" y dijo que muchas de las empresas incluidas en el segundo paso de la Fase 3 esperaban pacientemente para poder abrir sus puertas.

“En lugar de retrasar la apertura de ciertas empresas, muchas de las cuales dan todos los pasos imaginables para mantener seguros a los trabajadores y clientes, la administración debería perseguir las reuniones privadas que están causando los problemas”, dijo la organización en un comunicado.

Orden a viajeros

La orden de viajeros, que entró en vigor el 1 de agosto, estipula que todos los visitantes y residentes que regresen al estado desde áreas de alto riesgo deben estar en cuarentena durante 14 días o producir resultados negativos de la prueba COVID-19 al regresar al estado.

Las personas que no hayan recibido los resultados de la prueba COVID-19 antes de la llegada deben ponerse en cuarentena hasta que reciban un resultado negativo.

Además, los viajeros mayores de 18 años o los menores no acompañados de áreas de alto riesgo deberán completar el formulario de viaje de Massachusetts.

Los infractores pueden enfrentar una multa de $500 por día.

Los estados considerados de menor riesgo y, por lo tanto, exentos de la orden de viaje, incluyen Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Maine, Vermont, New Hampshire y Hawaii. Otras exenciones a las nuevas reglas de viaje incluyen a las personas que cruzan las fronteras estatales para trabajar o estudiar y las personas que llegan al estado para recibir tratamiento médico o con fines militares.

Rhode Island estaba inicialmente exenta de la orden de viaje, pero ahora está sujeta a las restricciones de viaje de Massachusetts para los estados de mayor riesgo. Pero Baker dijo que está bien que las personas de ambos lados de la frontera hagan viajes de ida y vuelta, lo que significa que está bien que los habitantes de Rhode Island que viven cerca de la frontera continúen haciendo sus recados en Massachusetts.

Reducir el límite de personas reunidas

En medio de informes de grandes fiestas y reuniones no autorizadas, Baker dijo que "algunos residentes se sienten demasiado relajados acerca de la gravedad de este virus" y anunció que reduciría el límite de reuniones al aire libre a partir del martes.

"La gente debe entender que los grupos grandes, especialmente si las personas no se distancian, no se cubren la cara y no hacen ninguna de las cosas de las que se ha hablado y discutido una y otra vez, crean, en muchos casos, se extendieron", dijo el gobernador el viernes.

Dijo que el límite de reuniones para cualquier evento al aire libre se reducirá a 50 a partir del martes, pero el límite de reuniones en interiores se mantendrá en 25. Dijo que los límites se aplican a todo tipo de lugares en propiedad pública o privada.

Incrementar la aplicación de la orden

Baker dijo que el nuevo Equipo de Cumplimiento e Intervención de COVID intensificará los esfuerzos de cumplimiento y coordinará los esfuerzos de intervención en las comunidades de alto riesgo. No dio a conocer los nombres de esas comunidades el viernes porque dijo que primero quiere tener la oportunidad de hablar con ellas.

El gobernador dijo que está autorizando a toda la policía estatal y local a hacer cumplir las órdenes, y que las personas que realicen eventos, incluso en propiedad privada, que excedan los límites de reunión estarán sujetas a multas.

Dijo que la aplicación de la ley se manejará principalmente a nivel local, y no dijo cuánto podrían ser las multas.

Guía de restaurantes actualizada

Baker también dijo que estaba actualizando la guía de restaurantes para dejar en claro que el alcohol solo se puede servir para consumo en el lugar si está acompañado de alimentos preparados en el lugar.

Algunos bares han intentado eludir la regulación que permite a los restaurantes servir bebidas alcohólicas con comidas preparadas en el lugar, según Baker.

Ofrecer pretzels y papas fritas no cuenta, dijo Baker. Los bares que solo ofrezcan dichos artículos con las bebidas de las personas no podrán abrir hasta la Fase 4.

“Los bares están cerrados en Massachusetts y los bares que se hacen pasar por restaurantes también deben estar cerrados”, dijo Baker.

De acuerdo con los estándares de seguridad actualizados y la página de lista de verificación para restaurantes dentro del sitio mass.gov, un "restaurante" se define como un lugar que tiene servicio de comida sentado donde la comida se prepara en el lugar y en el que el lugar tiene un permiso de venta minorista. expedido por una autoridad municipal.