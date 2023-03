Conocido productor de estación deportiva se disculpa y enfrenta suspensión por hacer insultos étnicos al aire

Chris Curtis, productor ejecutivo de la estación de radio deportiva de Boston WEEI, emitió una disculpa al aire el jueves por hacer un insulto étnico al aire a principios de esta semana y anunció que ha sido suspendido por aproximadamente una semana.

En la edición del martes de "The Greg Hill Show", los presentadores hablaban sobre la posibilidad de prohibir las botellas de alcohol en miniatura en Boston. Cuando se le preguntó acerca de su favorito, Curtis dijo: "Oh, probablemente elegiría a Mina Kimes", haciendo referencia a la analista de ESPN NFL.

El término utilizado en el programa es una abreviatura de un insulto étnico dirigido a los japoneses. Kimes es de ascendencia coreana por parte de madre.

La edición del jueves de "The Greg Hill Show" comenzó con una declaración de Curtis, disculpándose por su comentario y anunciando que ha sido suspendido del programa hasta el miércoles de la próxima semana. Dijo que quiso decir el nombre de la actriz Mila Kunis, pero en cambio hizo referencia a Mina Kimes.

"En un patético intento fallido de una sola línea, traté de mencionar a Mila Kunis, que en realidad no fue tan divertida... fue sexista", dijo Curtis. "Pero por razones que no entiendo, dije Mina Kimes. Esa nunca fue mi intención decir su nombre. No tenía nada que ver con el tema y la arrastró a una controversia sin culpa propia con respecto a un insulto y su raza y esa no era para nada mi intención, pero no importa por el caos absoluto que mis palabras crearon para alguien que solo está haciendo su trabajo cubriendo la NFL en ESPN, así que quiero disculparme con Mina Kimes, quiero disculparme por un estúpido y patético intento de broma, algo que realmente no hay otra manera de decirlo... fue tonto".

Curtis también se disculpó con los oyentes del programa y dijo que trabajar en WEEI "es el sueño de mi vida" y no es un privilegio que se tome a la ligera. Sin embargo, no se disculpó con Kunis.

Cuando Curtis terminó de hablar, Hill, el presentador del programa, también intervino y dijo: "Estoy de acuerdo contigo, Curtis, eso no es lo que es este programa y eso no es lo que es esta estación de radio. Cuando se trata de que eso suceda en este programa de radio Creo que todos nos disculpamos con aquellos que se sintieron ofendidos por eso..."

Un portavoz de Audacy, la empresa matriz de WEEI, dijo que la estación no tenía comentarios oficiales sobre la controversia.

ESPN emitió un comunicado el miércoles, diciendo: "No hay lugar para este tipo de comentarios de odio, que fueron innecesarios y extremadamente ofensivos". Por su parte, Kimes cambió su foto de perfil de Twitter el miércoles por la tarde por una imagen de Kunis.