Consejo de Providence realiza reunión de emergencia para abordar violencia en la ciudad y vehículos todo terreno

El Ayuntamiento de Providence ha programado una reunión de emergencia en medio de otro fin de semana violento y mortal en la ciudad.

La agenda de la reunión, prevista para las 5:30 p.m. el martes en el Ayuntamiento, declara que los miembros del consejo abordarán el Plan de Acción de Seguridad Pública de la ciudad, según WJAR-TV'.

Según el presidente del consejo, John Igliozzi, eso incluye los ajustes que deben realizarse en el plan para combatir el aumento de la violencia armada y los vehículos todo terreno y motocicletas en las calles de la ciudad.

"Necesitamos asegurarnos de que todos los criminales se sientan incómodos en nuestra ciudad", dijo Igliozzi a WJAR el domingo.

Igliozzi dijo que siente que debe haber lo que él llama un "reinicio" en el liderazgo para controlar la violencia.

"En este momento, tenemos que seguir presionando a nuestro otro socio en el gobierno: el poder ejecutivo", dijo. "Esperamos que el comisionado (de Seguridad Pública) (Steven) Paré dé un paso adelante y aborde esta crisis. Si no puede dar un paso al frente, debe hacerse a un lado".

Igliozzi también es crítico con algunas políticas implementadas por el alcalde Jorge Elorza.

"Sabemos de dos políticas que han sido muy públicas. Una, la disolución de la unidad de pandillas por parte del alcalde", dijo. "Y la segunda, por supuesto, son los choferes de ATV, donde hay una política de no persecución. O, si no aplica una política de no persecución, debe proporcionar una política diferente sobre cómo abordarla".

El miembro del consejo John Goncalves de Ward 1, que incluye Fox Point y College Hill, también habló con WJAR el domingo. Cuando se trata de resolver problemas de violencia, dijo que siente que las opiniones políticas deben dejarse de lado para lograr soluciones sostenibles.

"He hablado con decenas y decenas de electores que simplemente no se sienten seguros en este momento", dijo Goncalves. "Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, como líderes de la ciudad, averiguar cuál es el curso de acción para seguir adelante".

Paré ha sido invitado a asistir a la reunión del martes por la noche, junto con el jefe de policía, el presidente del sindicato de policías y el director del Instituto de Noviolencia.