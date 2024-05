Educación Financiera: respuestas a las dudas financieras más comunes

To read in English click here.

La educación financiera (tener el conocimiento financiero para comprender el dinero y sus opciones para presupuestarlo, ahorrarlo e invertirlo) parece una educación esencial para cualquier adulto.

Pero según un informe de Ramsey de diciembre de 2023, solo el 17% de los adultos estadounidenses dijeron que habían tomado una clase de finanzas personales en la escuela secundaria, aunque el 72% de los adultos estadounidenses creen que estarían más avanzados con el dinero si hubieran tomado esa clase. Y según una encuesta del Consejo Nacional de Educadores Financieros, no tener ese conocimiento básico les costará a los estadounidenses un promedio de $1,506 en 2023.

Nunca es demasiado tarde para centrarse en su bienestar financiero y aprender algo nuevo. En esta serie, desglosamos lo que necesita saber sobre las preguntas financieras más comunes y las mejores prácticas, tal como lo explican los expertos.

Comenzamos con un tema que muchos jóvenes estadounidenses consideran inalcanzable: lo qué debes saber antes de comprar una casa.

5 cosas que necesitas saber al comprar una casa

Recursos

Programa de Hipotecas ONE+Boston

Programa de Hipotecas de MassHousing

Para reportes crediticios: Experian credit report TransUnion credit report Equifax credit report

Action for Boston Community Development (ABCD)

¿Tiene algún tema que desee que nuestros expertos aborden? Envíe sus preguntas a envialo@telemundonuevainglaterra.com