Consejos para planear tu viaje en avión durante la primavera

El caos reciente durante las temporadas altas de viajes puede generar más ansiedad que emoción al planificar su próximo viaje. Es por eso que compartimos algunos consejos sobre cómo planificar mejor su próximo vuelo.

Se acercan las vacaciones de primavera y las agencias de viajes y los sitios web de reservas afirman que la demanda ha alcanzado niveles que no se veían desde antes de la pandemia.

A pesar del incremento en los precios de los hoteles y vuelos el costo de quedarse en un hotel ha subido un 64% en comparación al año pasado y los vuelos cuestan un 20% por ciento más.

Los expertos ofrecen las siguientes recomendaciones para pasar un buen rato y evitar dolores de cabezas por las deudas

Cynthia Lavin, vicepresidente del comunicaciones del Buró de Mejores Negocios (BBB) recomienda a las personas que "consideren comprar seguro de viaje porque así tienen asegurado todas las cosas del viaje y no solo los tickets aéreos pero también el hotel y cualquier otra cosa o eventualidad que puedan tener no solo antes del viaje pero durante.”

Por su parte, expertos en finanzas como Melissa Lambarena de Nerdwallet recomienda a consumidores que sean juiciosos al momento de ver una oferta de viaje, que no sean impulsivos y no pasen su tarjeta sin verificar lo que incluye el itinerario, "“hay que tomar el tiempo para investigar esto y no solo ir con el precio mas bajo que le ofrece un negocio o un agente.”

Ellos recomiendan comprar su pasaje directamente con la aerolínea y estudiar bien las pólizas de la misma, ya que pueden variar entre compañías

Expertos como Haley Berg de Hopper sugieren a las personas reservar cuanto antes, viajar entre semana y planificar muy bien los gastos.

Si quiere planificar su viaje con una agencia, el BBB le recomienda lo siguiente, “hagan una comparación de tres agentes y busquen y lean las reseñas del agente, también vean cuanto tiempo ha estado operando esa persona.”, dice Lavin.

También procure realizar todos los pagos posibles de su viaje con una tarjeta de crédito ya que ofrecen más protecciones contra estafas que una tarjeta de débito.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde está comprometido a investigar sus casos y recuperar su dinero. Nuestra meta es encontrar respuestas, y si es posible, una solución a su problema. Llámenos al 855-622-1000 o puede contactarnos través del formulario de quejas.