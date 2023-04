Consumidores denuncian falta de entrega de cientos de cajas enviadas a República Dominicana 

Decenas de consumidores locales denuncian la falla en la entrega de cajas enviadas a República Dominicana a través de una compañía local.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde recibió al menos una decena de quejas de clientes de la compañía de envíos “Boston Shipping”. Algunos dicen que enviaron sus cajas hace casi un año, otros, hace por lo menos seis meses, y ninguna de estas ha sido entregada al destinatario.

Alejandro González, Luz Milagro Pérez, y Elvio Jiménez son tan solo algunas de al menos cien personas que enviaron cajas a República Dominicana para sus familias a través de la compañía.

Ellos dijeron que entre las pertenencias que enviaban había medicamentos, ropa, comida, caldero, microondas, útiles escolares, ropa nueva, entre otros artículos.

Ellos expresaron su frustración con la pérdida de sus envíos, "La verdad es un sacrificio, todo lo que uno hace para poder solo mandar a su familia de allá y pasar esta situación", dijo Milagro Pérez.

Según el mismo dueño de la compañía de envíos, José Toribio, las cajas se quedaron varadas en un contenedor incautado por aduanas en República Dominicana, lo cual Telemundo Responde no ha podido confirmar independientemente debido a la falta de colaboración de Toribio en proporcionar datos básicos como el número de referencia del contenedor, contenedores en cuestión o la información del bróker a cargo del traslado.

"No voy a revelar el nombre de la persona porque no lo voy a hacer a otro lo que me han hecho a mí sí, pero yo lo tengo todo documentado. esa persona se quedó con el dinero que le pagamos para el contenedor y se quedó con el contenedor. Ahora, enfrentar ese tipo de cosas en los países de los otros no es fácil, porque esta persona es una persona muy ligada al gobierno." dice Toribio.

Toribio explica que su negocio, el cual se vio obligado a cerrar ante esta situación, no tenía una licencia para exportar contenedores y que ellos simplemente recibían las cajas y se las entregaban a otra compañía de brokers que sí tenían licencia de exportación marítima.

"¿Por qué yo no tengo mucha fuerza legal?, porque en realidad ese contenedor en los papeles legales el nombre que tiene es el nombre del broker, y en nombre del concesionario en Santo Domingo, el nombre mío no aparece." dijo Toribio a Telemundo Nueva Inglaterra Responde.

La solución que Toribio le da a sus clientes es que lo lleven a corte para que sea un juez quien dicte el monto reembolsable, caso por caso.

Nuestro equipo se comunicó directamente con el Departamento de Comunicaciones de Aduanas en República Dominicana en múltiples ocasiones para aclarar la situación y su respuesta fue siempre la misma: “sin número de identidad del contenedor o de la naviera, no hay información”.

Si usted es cliente de Embarques Boston Shipping y sus cajas no llegaron a su destino, puede realizar una demanda en la corte de pequeños reclamos de su ciudad. También puede comunicarse con la fiscalía general de Massachusetts o de New Hampshire, donde está registrado el negocio de envíos.

La lección aprendida aquí, es que cuando envíe cajas a su país, guarde recibos de todo lo que va en esa caja y le tome fotos. Antes de confiar en una empresa de envíos, averigüe cuáles son sus licencias, limitaciones y hasta qué punto se responsabilizan por sus pertenencias. tampoco estaría de más solicitar los datos del contenedor en el que iría la caja.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde está comprometido a investigar sus casos y recuperar su dinero. Nuestra meta es encontrar respuestas, y si es posible, una solución a su problema. Llámenos al 855-622-1000 o puede contactarnos través del formulario de quejas.