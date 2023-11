Contienda por la alcaldía de Bridgeport está demasiado reñida para dar un ganador

Los votantes de Bridgeport, Connecticut emitieron sus votos para alcalde el martes, sabiendo que existe la posibilidad de que los resultados en realidad no resuelvan una elección sumida en la incertidumbre por acusaciones de irregularidades en la votación.

La semana pasada, un juez desestimó los resultados de las primarias demócratas para alcalde y ordenó una nueva, citando votos ausentes “mal manejados” que dejaron al tribunal incapaz de determinar quién ganó. Eso dio lugar a la más extraña de las contiendas por la alcaldía que se celebraron en todo el estado el martes.

Los dos demócratas que compitieron en las primarias (el actual alcalde Joe Ganim y su retador John Gomes) volvieron a estar en la boleta electoral para las elecciones generales.

"Todavía es un poco temprano para el recuento de votos… A medida que avanzamos en el recuento de votos esta noche, voy a pedir que todos tengan paciencia", dijo Ganim.

Gomes dijo el martes por la noche que está a la cabeza, pero la ciudad todavía está esperando el recuento de votos ausentes.

"Cuando se cuenten los votos, nos resulta evidente que serán unas elecciones muy reñidas, un resultado muy reñido que probablemente sea demasiado pronto para convocarlo", dijo Ganim.

Es posible que Ganim y Gomes tengan que enfrentarse por tercera vez en una nueva primaria que se celebrará en una fecha posterior. Dependiendo del resultado de una lucha judicial continua, a esto podría seguirle una repetición de las elecciones generales.

Gomes, ex director administrativo de la ciudad, apareció como independiente en la votación del martes.

Los otros dos candidatos son el republicano David Herz y el demócrata Lamond Daniels, quienes no lograron calificar para las primarias y se presentaron como candidatos no afiliados.

The Associated Press no declarará un ganador en las elecciones generales hasta que todas las cuestiones legales y los desafíos relacionados con las primarias estén completamente resueltos.

Sigue los resultados de las elecciones en Connecticut aquí.