Continúa búsqueda de niña desaparecida en New Hampshire tras revelar nuevos documentos

La policía de Manchester, New Hampshire, está dando seguimiento a unas 300 pistas que han recibido sobre la desaparición de Harmony Montgomery.

La recompensa es ahora de más de $100,000.

La policía está en la tercera semana de intentar encontrarla, pero no pueden dar cuenta del paradero de Harmony desde 2019.

La policía respondió a la casa donde Harmon vivía con su padre, Adam, 13 veces desde junio hasta noviembre de 2019. Las llamadas iban desde un perro suelto hasta un vecino preocupado por un niño pequeño. No está claro si ese niño era Montgomery.

La madre de Harmony, Crystal Sorey, vio a su hija por última vez en Semana Santa en 2019.

Los correos electrónicos publicados recientemente muestran a la madre de la niña pidiendo ayuda a los funcionarios de la ciudad a fines de diciembre, diciendo que Harmony, que vivía con su padre, no estaba inscrita en la escuela y faltaba a citas importantes con el médico.

"Esto es una pesadilla, una pesadilla legítima", dijo el tío abuelo de Harmony, Kevin Montgomery. "Nunca pensé que estaría sentado aquí durante las últimas dos semanas hablando de esto".

El padre y la madrastra de Harmony están en la cárcel por cargos relacionados con la investigación, pero no están acusados ​​en relación con la desaparición de la niña.

Sorey perdió la custodia legal de la niña en 2018 mientras luchaba con problemas de abuso de sustancias. Dijo que el padre de Harmony, que tenía la custodia legal y vivía en Manchester en ese momento, bloqueó todo contacto.

Sorey señaló que hay un caso de la División de Niños, Jóvenes y Familias, pero afirmó que no habían hecho “nada” para ayudarla a obtener respuestas.

Se le preguntó al gobernador Chris Sununu sobre el caso en una conferencia de prensa el miércoles, incluida la respuesta del estado.

“Cada vez que hay un caso crítico de un niño, independientemente de quién sea ese niño o el momento, siempre hacemos una revisión interna, y le he dado instrucciones al DCYF para que comience ese proceso, para entender si alguna vez no se transmitió la información. o DCYF no respondió a algo", dijo Sununu.

Agregó que se siente "muy seguro de que DCYF ha hecho un buen trabajo al mantenerse al tanto del caso, un buen trabajo al transmitir información que pueden transmitir, al trabajar con la ciudad de Manchester hasta noviembre". "