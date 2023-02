La comunidad hispana de East Boston y ciudades cercanas se unieron por tercera vez en vigilia en nombre de Reina Morales Rojas, la madre salvadoreña que desapareció el pasado sábado 26 de noviembre sin dejar rastro.

Activistas comunitarios, representantes de la ciudad de Boston, del Estado de Massachusetts, amigos y residentes están exigiendo a las autoridades que se intensifique su búsqueda y que se investigue más a fondo este caso.

“Le dejamos saber a nuestras autoridades que no vamos a parar hasta encontrar la reina”, dijo Reina Landaverde, asistente de la vigilia.

Activistas comunitarios compartieron con Telemundo Nueva Inglaterra cuáles son los próximos pasos

“Nuestros representantes, presionarlos a ellos para hacer una conferencia de prensa, presionar a nuestra alcaldesa de Boston que debe estar también en una próxima reunión con nosotros en conferencia de prensa, presionar al DA de Suffolk County y Middlesex County”, dijo Lucy Pineda, activista comunitaria directora de la organización LUMA.

Pineda viajó al Salvador la semana pasada y se reunió con los seres queridos de Reina, “una familia que está súper quebrantada y lo que más me me me duele el corazón fue la niña, fue duro ver a estos dos niños la niña está súper afectada el niño también la niña se puede expresar un poco el niño no se expresa”, dijo Pineda.

Francisco Magaña, amigo de Reina fue quién puso la denuncia ante la policía, y relata que ella vivía en su casa y desde el sábado 26 de noviembre quedó en regresar pero nunca volvió.

La última vez que Alicia Morales habló con su hermana Reyna, fue el 26 de noviembre, el mismo día que desapareció después subirse a esta camioneta plateada.

“Y al no presentarse el día lunes yo dije no aquí las cosas andan mal y conociéndola ella que haya regresado rápido no fuimos a poner parte a la policía”, dijo Magaña.

Él dice que la habitación de Reina continúa intacta esperando su pronto regreso, “toda su ropa ahí sus cosas toda su ropa está allí todo está allí todo de ella y la verdad es bien triste”

El Departamento de Policía de Boston le pide a cualquier persona que tenga información que marque el 911 o llame al 617-343-4328.