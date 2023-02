Controversia en Providence por recaudación de dinero para coyote de un alumno

Las escuelas públicas de Providence, Rhode Island han estado bajo la lupa después que una subdirectora escolar enviara un correo electrónico a los miembros del personal pidiendo ayuda para recaudar dinero para un estudiante traído al país por un coyote.

La comisionada de educación de Rhode Island Angélica Infante-Green se pronunció al respecto en exclusiva con Telemundo Nueva Inglaterra.

“Nuestro estudiante necesita ayuda urgente”… así dice el correo que desató polémica en las escuelas públicas de Providence después que la subdirectora del Mount Pleasant High School solicitara dinero para que un estudiante pagara una supuesta deuda con un coyote.

“Cuando la asistente principal mandó esa carta obviamente lo mando con buenas intenciones, pero eso es información que no se debe compartir con nadie.”, dice Infante-Green.

La comisionada asegura que continúa la investigación de este incidente en conjunto con la policía de Providence, para determinar qué acciones tomarán en contra de esta empleada, quien está bajo licencia administrativa.

“Definitivamente se le va dar una re-educación al personal por que se le ha dado… pero recordarles que se puede permitir y lo que y lo que significa esto para un niño.”, agregó la comisionada.

Mientras que el concejal Miguel Sánchez, dice que este incidente lo impacta de forma personal ya que ha tenido varios familiares que también han cruzado la frontera de la misma forma, por lo que pide compasión, “uno no sabe las situaciones que cada quien esta pasando. especialmente en este tiempo… hay mucha pobreza y violencia en nuestros países.”, dijo Sánchez.

Por su lado la comisionada dice que el departamento de ICE ha estado en contacto con los abogados del Departamento de Educación pero sólo como protocolo.

Infante-Green aseguró que el estudiante esta fuera de peligro y están trabajando con él y su familia para darle la ayuda necesaria.

Además ella envía un mensaje a las familias indocumentadas, “nosotros no compartimos información eso no es algo que estamos haciendo… yo no quiero que las familias se sientan expuestas ahora.”, dijo la comisionada.