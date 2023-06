Controversia por apertura de refugio en iglesia de Worcester

Una iglesia en Worcester, Massachusetts, es punto de controversia después de que la junta de zonificación aprobara la apertura de un pequeño refugio para personas sin hogar.

La Zion Lutheran Church, en la sección Greendale de Worcester, se encuentra en un vecindario muy residencial, por lo que algunas personas que viven en el área están preocupadas por cómo podría cambiar el vecindario si se abre un refugio para personas sin hogar.

Todo esto es parte de una especie de reestructuración más grande para la iglesia.

Worcester Community Housing Resources planea comprar el campus de la iglesia para albergar sus oficinas y el refugio. La iglesia se convertiría en inquilino.

Friendly House ayudaría a administrar el refugio de seis habitaciones dentro de la iglesia, que atiende principalmente a familias pequeñas.

Si bien la junta de zonificación descubrió que los planes se ajustaban a las reglas de zonificación y finalmente otorgó la aprobación durante la reunión del lunes por la noche, los comentarios públicos sobre el refugio fueron muy divididos y polémicos en ocasiones.

“Y no estamos diciendo que no tengamos un refugio, estamos diciendo que lo trasladen al centro”, dijo Jason Callahan, quien vive cerca de la iglesia. “La razón por la que la mayoría de nosotros con los que he hablado hemos dicho esto es los refugios tienden a atraer a personas con enfermedades mentales no tratadas”.

David Webb, residente y propietario de una pequeña empresa, expresó su apoyo al plan.

“El primer paso para ayudar a las personas a poner los pies en el suelo es un techo sobre sus cabezas”, dijo Webb. “Esto es excelente para la ciudad. Será un cambio de vida para cientos de familias al año. Así que ignoremos a la multitud que no está en mi vecindario quejándose del valor de las casas y los seguros, esforzándose mucho por hacer suficientes matemáticas para justificar su posición”.

Después de las renovaciones, el objetivo es abrir el refugio en 2024. Los residentes pueden apelar la decisión.