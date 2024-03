Controversia por proyecto de viviendas temporales para personas sin hogar en Providence

La creación de unas unidades como refugios temporales para personas sin hogar elevó los ánimos en una reunión comunitaria del consejo municipal de Providence, Rhode Island el miércoles.

Esta iniciativa sería la primera en su tipo en ese estado que llega para aliviar la crisis de Vivienda, según autoridades.

El proyecto consta de unos refugios que tienen la capacidad para una persona adulta, son básicamente pequeñas unidades donde podrán pasar la noche individuos sin estar expuestos al exterior, pero existe descontento entre algunos aquí en el área que dicen no sienten que fueron incluidos en la decisión de construir el refugio en esa área.

Miembros de la comunidad dijeron no estar en contra del plan pero expresaron descontento porque aseguran no se les consultó sobre el proyecto de 45 unidades instalado cerca de un vecindario muy poblado y a pasos de comercios incluyendo un club de caballeros.

"No sabíamos en sí como que era yo pensaba que eran como oficinas que colocan como construcción grande pero no sabía hasta ahora me entero", dijo Jorge Santiago, residente del área.

La organización "House of Hope" estaría a cargo de los refugios que tendrían un costo de 15 mil dólares por unidad, el departamento de vivienda estaría designando al menos 3 millones de dólares en el proyecto.

"Cada día se parece que hay más gente y familias que no tienen donde vivir y por eso estamos en esa situación que el estado pueda ayudar para ayudarle y brindar una forma de apoyo", dijo David Morales, Representante estatal de Rhode Island.

Según Morales quien es parte del comité de vivienda, estos refugios servirían como un lugar de transición para quienes no tienen vivienda.

"Tiene una oportunidad mejor para luego agarrar un apartamento un trabajo que le pague más o si hay una personas que tengan problemas con el alcohol o drogas van a tener servicios para dar a la gente", agregó Morales.

Se espera que los refugios sean habilitados esta primavera.