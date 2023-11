Copropietaria de Bar en Boston se declara culpable de encubrir muerte de exmarine hispano

Telemundo

La copropietaria del bar ‘Sons Of Boston’ se declaró culpable de encubrimiento en la muerte de Daniel Martínez, un veterano de la Marina de 23 años quien fue apuñalado mortalmente en las afueras del bar en marzo de 2022. La mujer dijo que Inicialmente dijo se enteró de la muerte del militar mediante las noticias, sin embargo, la fiscalía pudo probar que la mujer estaba mintiendo, ya que fue captada en videos de vigilancia ayudando a escapar al principal sospechoso de este caso. Escoltada y en silencio salió de la corte Alisha Dumeer, copropietaria del Bar Sons of Boston, tras declararse culpable de encubrimiento en la muerte de Martinez. Martinez, un veterano de la marina fue herido mortalmente en las afueras del bar el 19 de marzo de 2022, presuntamente a manos de Alvaro Larrama, quien era guardia del negocio. De acuerdo a la fiscalía, Dumeer fue captada en video de seguridad, ayudando al sospechoso a limpiarse la ropa y después, permitiéndole escapar por la puerta trasera. La mujer pidió disculpas a la familia doliente después de escuchar su sentencia, la mujer no pasará ni solo día en la cárcel, y deberá someterse a 3 años de probatoria, incluyendo seis meses de arresto domiciliario, monitoreo constante y 300 horas de servicio comunitario. Apolonia, madre de la víctima, reaccionó a la noticia "es muy emocional para mi, tengo que aceptar lo que el juez decidió, y lo ponemos todo en las manos de dios". Esta es solo una parte de este caso, todavía quedan dos restantes, una la presunta responsabilidad criminal del acusado y dos, la demanda que la familia ha entablado en contra del bar, que sigue operando, bajo un nuevo nombre. Bar de Boston pierde licencia de licor tras apuñalamiento Familia demandará bar de Boston en relación con la muerte de ex marine

The Associated Press contributed to this report