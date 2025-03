Mujer acusada de mantener cautivo a su hijastro en Waterbury hace breve aparición en corte

Una mujer de Waterbury, Connecticut, acusada de encerrar a su hijastro en una habitación y mantenerlo cautivo durante casi 20 años, hizo una breve comparecencia ante el tribunal el miércoles y el caso se pospuso hasta el viernes.

La policía y los bomberos encontraron al hombre al responder a un incendio en la casa de la familia en febrero.

En los días y semanas posteriores, se ha ido revelando más información sobre lo que la víctima ha contado a los servicios de emergencia.

He aquí un vistazo al caso hasta el momento:

Cómo fue encontrado el hombre que dijo estar cautivo

A las 8:42 p. m. del 17 de febrero, bomberos y policías respondieron a un incendio en la vivienda ubicada en el número 2 de la calle Blake en Waterbury.

El capitán de bomberos de Waterbury, Jon Paul Oldham, se encontraba en el primer camión que acudió al incendio y comentó que es una llamada que recordará siempre.

Cuando llegaron los bomberos, Kimberly Sullivan, de 56 años, y su hijastro ya estaban en casa, según la policía.

Sullivan logró salir de la casa, pero los bomberos tuvieron que sacar a su hijastro, de 32 años.

"Vi a la madre y, en ese momento, a lo que pensé que era un niño, en la cocina. Estaba en posición fetal", dijo Oldham.

El bombero Gabriel Goja sacó al hombre del lugar y los servicios de emergencia le brindaron atención médica debido a que sufría de inhalación de humo.

Las autoridades observaron que la víctima estaba "extremadamente demacrada", con un peso de tan solo 30 kilos. También estaba sucio y sus dientes parecían estar podridos, según la orden de arresto de la madrastra del hombre.

Estaba consciente y alerta, pero tenía dificultad para hablar.

El hombre, que ahora tiene 32 años, pesaba solo 68 libras cuando escapó prendiendo fuego a la casa, según las autoridades de Waterbury, Connecticut.

Lo que el hombre le dijo a los socorristas

Lo que el hombre contó a los servicios de emergencia los impactó, según han afirmado las autoridades en los días posteriores al rescate.

Dijo que había estado encerrado en la casa toda su vida y que había provocado el incendio intencionalmente porque quería su libertad.

Las autoridades afirmaron que usó desinfectante de manos, papel de impresora y un encendedor que encontró en el bolsillo de la chaqueta de su difunto padre para encenderlo.

La policía no ha revelado el nombre de la víctima para proteger su privacidad.

Durante más de tres horas de entrevistas, contó a la policía que pasó 20 años en cautiverio y sufrió abusos e inanición, según la orden de arresto.

Su primer recuerdo de abuso fue cuando tenía 3 años, según declaró el hombre a los servicios de emergencia, y que había estado cautivo desde los 11 años tras una puerta que Sullivan mantenía cerrada con llave, según la orden de arresto.

Dijo que tenía tanta sed que a veces bebía del inodoro porque solo bebía unos dos vasos de agua al día, según los documentos.

Continuó diciendo que siempre tenía hambre y que, cuando estaba en la escuela, pedía comida a los demás. A veces robaba comida y otras veces comía de la basura, según la orden de arresto.

Lo que vieron los bomberos en la casa de Waterbury

Los bomberos describieron lo que vieron tras contener el fuego en la parte superior de la casa.

"La puerta daba a la segunda habitación, que estaba dentro de esa habitación. Ahí era donde se concentraba la mayor parte del fuego. Apagamos el fuego allí, así que en realidad era una habitación que estaba dentro de otra donde vivía la víctima", dijo Oldham.

Comentó que había algunas rarezas en la casa. No solo notó cerraduras, sino que también dijo que otras dos habitaciones estaban vacías y que era extraño que alguien que teóricamente podía salir todavía estuviera dentro.

Lo que dicen los funcionarios escolares

Tom Pannone, exdirector de la ahora clausurada Escuela Primaria Barnard en Waterbury, dijo que no había visto a la presunta víctima desde principios de la década del 2000, cuando el hombre cursaba cuarto grado, pero siempre supo que algo andaba mal y la escuela lo reportó.

Los maestros incluso le llevaban comida al estudiante después de notarlo robando comida y comiendo de la basura, diciendo que tenía hambre constantemente, comentó.

Pannone declaró a NBC Connecticut que él y su equipo llamaron varias veces a la madrastra del niño y al Departamento de Niños y Familias (DCF) al menos 20 veces.

La orden de arresto indica que le dijeron al estudiante que mintiera y dijera que todo estaba bien.

Después de la segunda visita del DCF, fue retirado definitivamente de la escuela mientras cursaba cuarto grado, dijo. Para quinto grado, nunca regresó a la escuela.

A Pannone le dijeron que el estudiante estaba matriculado en las Escuelas Públicas de Wolcott, pero no pudo encontrar ningún registro de ello. También le dijeron en un momento que el niño estaba recibiendo educación en casa.

El Departamento de Niños y Familias del Estado responde

Según la orden de arresto de Sullivan, el Departamento de Niños y Familias del estado visitó el hogar dos veces debido a las actividades del estudiante en la escuela, pero Kimberly Sullivan le indicó que les comunicara que todo estaba bien.

El DCF declaró que no tiene registros relacionados con la familia.

En un comunicado, la comisionada del DCF, Jodi Hill-Lilly, afirmó que la agencia no ha podido localizar ningún registro relacionado con esta familia ni con los nombres de otras personas que hayan indicado haber presentado denuncias a nuestro Departamento.

El DCF elimina las denuncias de abuso o negligencia después de cinco años si se han investigado y no se han corroborado, según Hill-Lilly.

El arresto de Kimberly Sullivan

El 12 de marzo, la policía arrestó a Kimberly Sullivan y la acusaron de agresión en primer grado, secuestro en segundo grado, privación ilícita de la libertad en primer grado, crueldad contra las personas y conducta temeraria en primer grado.

Ella niega las acusaciones.

Su abogado, Ioannis Kaloidis, afirmó que su cliente es inocente y niega las acusaciones.

“Desde nuestra perspectiva, ella mantiene su inocencia por completo. Estas acusaciones no son ciertas. Son descabelladas. Quedó atónita al escucharlas”, declaró Kaloidis. “Esperamos poder reivindicarla y demostrar que no ha hecho nada malo”.

Kaloidis afirmó que su cliente nunca encerró a su hijastro en una habitación.

Autoridades revelaron que el hombre vivía bajo en Waterbury, Connecticut en condiciones peores que una celda de cárcel.

Eso es absolutamente falso. No lo encerraron en una habitación. Ella no lo sujetó de ninguna manera. Le proporcionó comida y refugio. Está impactada por estas acusaciones. Es impactante, y lo que me impacta más es cómo alguien puede ser acusado falsamente de algo así", dijo Kaloidis.

Sullivan fue puesta en libertad bajo fianza de 300.000 dólares.

Debe comparecer ante el tribunal el 26 de marzo.

La familia responde

La madre biológica del hombre, que prefiere permanecer en el anonimato, expresó su profunda consternación al enterarse de lo que ha sufrido su hijo y de su estado.

Comentó que fue su hermana quien la llamó para comunicarle que finalmente habían encontrado a su hijo.

"Todos lo queremos. Yo lo quiero. Es muy fuerte y estoy muy orgullosa de él por hacer lo que tenía que hacer. Ojalá lo hubiera hecho antes", dijo la madre biológica del hombre.

Su hija, hermanastra de la víctima, comentó que durante años había usado las redes sociales y otras herramientas para localizar a su hermano, sin éxito.

“Solo quiero que sepa que tiene una hermana mayor, y que siempre supe de su existencia, que siempre lo he querido y que siempre he estado tratando de encontrarlo. Llevo más de una década buscándolo. Quería esperar hasta que cumpliera 18 años. Ya casi tengo 35. No había nada… ni redes sociales, ni registros judiciales”, dijo su media hermana.

La madre de la víctima dijo que había cedido la custodia cuando era niño, pero que eso no le impidió intentar estar en su vida.

La madre biológica del hombre que dijo haber estado cautivo en una casa de Waterbury, Connecticut durante 20 años dieron sus testimonios después de su rescate.

Dijo que su difunto padre y madrastra no lo permitieron.

Continuó diciendo que aún no ha conectado con su hijo, pero que espera hacerlo en el futuro.

“Tiene a todos aquí, de ambas partes, de ambas ramas de su familia que lo quieren y lo han buscado… Estoy desconsolada”, dijo. “Todavía no lo puedo comprender. ¿Cómo puede alguien tratar a alguien así?” William Flanagan, tío abuelo de la víctima, quien se mudó de Connecticut a Florida, dijo que su difunta esposa, Arlene, y su hermana, tías del padre de la víctima, supieron que algo andaba mal cuando la visitaron hace años.

“Mi cuñada y su esposa fueron allí. Intentaron ver a su sobrino y descubrieron que el niño estaba encerrado en un armario”, dijo Flanagan. “Cuando se fueron, ella llamó a los servicios de protección infantil y le dijeron: 'Ah, ellos se encargarán'. La llamaron de nuevo y le dijeron que habían llamado a la puerta, que no los dejó entrar, así que el asunto se descartó. Eso es lo que me dijeron”.

La policía dijo que otros dos hermanos vivieron en la casa en un tiempo y que el padre de la víctima falleció en enero de 2024.

NBC Connecticut obtuvo un documento del Tribunal de Sucesiones sobre el patrimonio del difunto esposo de Sullivan que lo muestra firmando como heredero solo de dos personas, sin mencionar a la víctima.

Lo que la víctima dice que fue el último año

La víctima, quien describió haber estado atemorizada, afirmó que el cautiverio y la inmovilización empeoraron tras la muerte de su padre, según la orden de arresto.

Declaró a los investigadores que solo le permitían salir de casa para sacar al perro durante aproximadamente un minuto al día.

Describió que le daban poca comida y declaró a la policía que no se había bañado en uno o dos años y que solo tenía pequeñas cantidades de agua y un poco de colonia masculina en su habitación, según la orden.

¿Qué pasó el 17 de febrero?

En algún momento de la noche del 17 de febrero, el hombre decidió provocar el incendio y sabía que debía dejar que llegara al punto en que Sullivan no pudiera apagarlo, según la orden de arresto.

Una vez que el fuego se inició, pisó fuerte y pidió ayuda, según la orden. Cuando Sullivan abrió la puerta, se desplomó en lo alto de las escaleras.

Sullivan lo obligó a levantarse y lavarse la cara en el baño de la planta baja porque no quería que los bomberos supieran de su apariencia, según la orden.

También le dijo a la policía que su hermana y su novio habían llegado y Sullivan les gritó que trajeran un destornillador para abrir las cerraduras de la puerta, según la orden.

El hombre declaró a los servicios de emergencia que volvió a caer al suelo y Sullivan le gritó que se levantara, pero no lo hizo porque creía que la única salida era que los bomberos lo rescataran, según la orden.

¿Qué viene a continuación?

La policía ha declarado que el hombre tiene un largo camino por recorrer para recuperarse.

Los médicos que lo han tratado lo describieron como alguien que se encontraba al borde de la inanición y que su condición ponía en peligro su vida, según la orden judicial.

El Dr. Javeed Sukhera, psiquiatra del Hospital Hartford, afirmó la importancia de crear un espacio de apoyo para quienes han pasado por algo similar.

"Contar con los profesionales adecuados y un equipo de personas que puedan ayudar a una persona a reintegrarse y a desarrollar su autoestima", declaró Sukhera.

Sukhera añadió que, con la ayuda adecuada, es posible superar una situación como esta.

"Los seres humanos están realmente preparados para sobrevivir y ser resilientes, incluso cuando trabajo con personas con traumas inimaginables; con el apoyo adecuado y a un ritmo lento y constante, las personas sanan y pueden sanar", concluyó Sukhera.

Safe Haven of Greater Waterbury ha estado recolectando donaciones del público para ayudar al hombre y han recaudado más de $175,000.