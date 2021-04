Crece el llamado buscando la renuncia de miembro de junta de educación por comentarios polémicos

Un sindicato de maestros en todo el estado y su local de Lawrence están pidiendo que un miembro de la Junta de Educación Primaria y Secundaria renuncie por los comentarios que hizo en una reunión reciente, días después de que tres legisladores estatales, varios funcionarios de la ciudad y la congresista Lori Trahan también pidieron su destitución.

El miembro de la junta Michael Moriarty, director ejecutivo de la corporación de desarrollo comunitario OneHolyoke, se disculpó por sus comentarios durante una discusión sobre el sistema de responsabilidad escolar del estado, diciendo que "nunca quiso menospreciar a las personas que viven en Holyoke y Lawrence".

La junta votó el 20 de abril para solicitar comentarios públicos sobre cambios regulatorios que permitirían al Departamento de Educación Primaria y Secundaria abstenerse de emitir nuevas determinaciones de responsabilidad este año, manteniendo las escuelas y distritos en su estado actual.

Moriarty dijo que la congelación es necesaria en medio de la pandemia de COVID-19, pero sugirió una conversación más amplia sobre el sistema de rendición de cuentas, haciendo referencia a la discusión anterior de la junta sobre las políticas de admisión para las escuelas técnicas vocacionales.

"Simplemente pasamos por muchas cosas, preocupándonos por impactos dispares en un área muy precisa de cómo ingresas a una escuela vocacional, pero es responsabilidad en lugares como Lawrence y Holyoke y otras comunidades que son de Nivel 5 o escuelas que son de Nivel 5 , eso es un impacto dispar a gran escala", dijo. "Ese es un período de tiempo en el que no hemos podido tomar el tipo de acciones que son necesarias debido a las profundas desigualdades que existen de un distrito a otro, y sabemos que no pueden cambiar ellos mismos porque nunca lo hacen, así que si hay algún lugar donde deba haber una conversación muy seria y una intencionalidad muy seria para seguir adelante, será en un sistema de rendición de cuentas revivido que siga al final de esta pandemia".

Lawrence, Holyoke y Southbridge son los tres distritos escolares asignados al estado de "Nivel 5" o "de bajo rendimiento crónico" en el sistema de rendición de cuentas, y cada uno tiene un administrador designado por el estado que supervisa los esfuerzos de reestructuración.

La presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros de Massachusetts, Beth Kontos, y la presidenta de Lawrence Teachers Union Local 1019, Kimberly Barry, emitieron una declaración conjunta el miércoles pidiendo la renuncia inmediata de Moriarty. Dijeron que otros miembros de la junta que participaron en la reunión de la semana pasada deberían "denunciar su lenguaje y unirse a nosotros para pedir su renuncia" y que el gobernador Charlie Baker debería destituir a Moriarty de la junta si no renuncia.

Kontos y Barry lo llamaron "imposible para la gente de Lawrence, Holyoke o cualquier ciudad de entrada de Massachusetts donde las familias luchan por una parte del sueño americano tener confianza" en el departamento mientras Moriarty está en su junta.

"El comentario reciente de Moriarty de que 'no pueden cambiarse a sí mismos' es degradante para los padres y causa de destitución de cualquier funcionario público. El señor Moriarty debe presentar su renuncia como un primer paso para restaurar la confianza en la junta de DESE", dijeron.

Moriarty, un abogado, asistió y enseñó en las Escuelas Públicas de Holyoke y sirvió durante 13 años en el comité escolar de esa ciudad, según su biografía en el sitio web del Departamento de Educación Primaria y Secundaria. Baker lo nombró miembro de la junta de educación estatal en septiembre de 2015.

"Durante la reunión de la Junta de Educación Primaria y Secundaria del 20 de abril, hice un comentario sobre el valor de MCAS y el sistema de responsabilidad escolar, que lamento fue un insulto, y por eso me disculpo sinceramente", dijo Moriarty en un comunicado emitido la semana pasada. . "Estaba hablando de escuelas en Holyoke, mi ciudad natal, y Lawrence, y otras comunidades con escuelas de bajo rendimiento de Nivel 5. Al referirme a esos distritos escolares en particular, dije:" sabemos que no pueden cambiarse a sí mismos, porque nunca lo hacen. Me refería a los distritos escolares, no a las personas de esas comunidades. Nunca quise menospreciar a las personas que viven en Holyoke y Lawrence. Me disculpo por dar esa impresión. Me esforzaré por comunicarme mucho mejor en el futuro".

El viernes, los representantes Frank Moran y Marcos Devers, el senador Barry Finegold y Trahan, todos los cuales representan a Lawrence, siete concejales de la ciudad y un miembro del Comité Escolar de Lawrence escribieron a Baker, solicitando la destitución de Moriarty de la junta.

La carta, firmada por los concejales Jeovanny Rodríguez, María De La Cruz, Celina Reyes, Pavel Payano, Jorge González, Ana Levy y Estella Reyes y el miembro del Comité Escolar Joshua Alba, decía que los comentarios indican que las "prioridades de Moriarty como miembro de la junta de el Departamento de Educación Primaria y Secundaria no refleja las necesidades urgentes de la Ciudad de Lawrence y comunidades minoritarias similares".

"La declaración de que comunidades como Lawrence, una ciudad compuesta principalmente por inmigrantes y personas de color 'nunca se cambiarán porque nunca lo harán' es profundamente problemática y demuestra la increíble falta de comprensión del Sr. Moriarty sobre los problemas que enfrentan esas comunidades". escribieron los funcionarios.

La Junta de Educación Primaria y Secundaria está programada para reunirse el 24 y 25 de mayo.