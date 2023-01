Cronología: ¿Qué pasó con Ana Walshe?

La desaparición de Ana Walshe, una madre de 39 años de Cohasset, Massachusetts, ha mantenido a las autoridades, amigos y toda una comunidad en vilo desde la semana pasada, cuando fue vista por última vez.

Su empleador en Washington, D.C. la reportó como desaparecida el 4 de enero, luego de que su esposo llamara para decir que no sabía nada de ella.

Su esposo, Brian Walshe, de 46 años, quien está bajo arresto domiciliario por un caso federal de fraude relacionado con la venta de pinturas falsas de Andy Warhol, fue procesado el lunes por la mañana por un cargo de que engañó a los investigadores. En la corte se ordenó que lo detuvieran con una fianza de $500,000 en efectivo.

Pero, ¿qué pasó con Ana Walshe? Aquí presentamos una cronología de los eventos que llevaron a la desaparición de la mujer todo lo que sucedió desde entonces:

Domingo 1 de enero: el último día en que, según los informes, Ana Walshe fue vista

Los fiscales dijeron en la corte el lunes que Brian Walshe les dijo que vio a su esposa por última vez entre las 4:00 y las 6:00 a.m. del día de Año Nuevo, momento en el que dijo que ella salió de la casa para viajar a Washington, D.C., donde trabaja para una firma de bienes raíces.

Brian Walshe dijo que su esposa se fue alrededor de las 6:00 a.m., tomando un Uber o Lyft para ir al aeropuerto, donde tenía programado volar a D.C.

Según documentos judiciales, le dijo a la policía que él y su esposa cenaron con un amigo en su casa en la víspera de Año Nuevo. El amigo se quedó desde alrededor de las 8:30 p.m. hasta alrededor de la 1:00 o 1:30 a.m. del día de Año Nuevo. Esa noche, Brian Walshe dijo que su esposa le dijo que tenía una emergencia laboral y que tenía que volar de regreso a D.C. por la mañana.

Esa mañana, dijo que su esposa se preparó, le dio un beso de despedida y le dijo que se volviera a dormir antes de irse. Le dijo a la policía que se despertó alrededor de las 7:00 a.m. y preparó el desayuno para los tres hijos de la pareja, de 2, 4 y 6 años, y se fue a hacer mandados alrededor de las 3:00 p. m. después de que una niñera llegó a la casa. Dijo que se fue de nuevo alrededor de las 4:00 p.m. para ver a su madre, que vive en Swampscott. Dijo que se perdió en el camino, por lo que el viaje le llevó entre 20 y 30 minutos más de lo habitual.

A los 15 minutos de llegar al condominio de su madre, dijo que se fue a hacer mandados para su madre en Whole Foods y CVS en Swampscott para comprar comestibles y toallitas limpiadoras. Dijo que regresó a la casa de su madre y regresó a Cohasset alrededor de las 8:00 p.m.

Pero la policía dijo que no pudieron encontrar ninguna grabación de vigilancia de sus visitas a Whole Foods y CVS. También dijo que compró artículos allí, pero no se encontraron recibos.

Los investigadores dijeron que luego determinaron que Ana Walshe tenía un boleto de avión para el 3 de enero que nunca usó. Tampoco se presentó en el aeropuerto ni en su trabajo ni en el departamento que ella y su esposo tienen en D.C. También se determinó que ningún Uber o Lyft la recogió el 1 de enero.

Durante el curso de su investigación, la policía también dijo que el teléfono celular de Ana Walshe sonó en el área de su casa en Cushing Highway en Cohasset el 1 y el 2 de enero, después de que su esposo dijera que ella ya se había ido.

Lunes 2 de enero: el esposo supuestamente compra $450 en artículos de limpieza en Home Depot

El 2 de enero, nuevamente como parte de las condiciones de su confinamiento domiciliario, Brian Walshe informó que llevó a su hijo a tomar un batido de chocolate en Press Juice Bar en Norwell.

Pero las imágenes de vigilancia mostraron que ese día, en algún momento después de las 4:00 p. m., fue a Home Depot en Rockland, donde compró $450 en artículos de limpieza, incluidos trapeadores, baldes, lonas, Tyveks, paños y varios tipos de cinta adhesiva. Se le vio usando una máscara quirúrgica negra, guantes quirúrgicos azules e hizo una compra en efectivo. Supuestamente, este viaje violó las condiciones de su libertad condicional.

Los datos de su teléfono celular también mostraron que viajó a las áreas de Brockton y Abington durante la semana que comenzó el 1 de enero. No se incluyeron más detalles sobre esos viajes en los documentos judiciales.

Miércoles 4 de enero: Ana Walshe reportada como desaparecida por primera vez

La policía de Cohasset y la policía de Washington, D.C. dijeron que sus empleados en Washington, D.C. les notificaron por primera vez que Ana Walshe había desaparecido el 4 de enero, quienes dijeron que no se había presentado a trabajar ese día.

El abogado de Brian Walshe dijo en la corte el lunes que su cliente fue quien llamó al empleador de su esposa para decirle que no sabía nada de ella, lo que los llevó a llamar a la policía.

"Eso fue el resultado de que Brian Walshe se comunicó con su empleador para decirle 'No he tenido noticias de mi esposa'".

La policía de Cohasset llegó a la casa alrededor de las 6:30 p.m., donde entrevistó a Brian Walshe varias veces.

Viernes 6 de enero: la policía de Cohasset anuncia la búsqueda de personas desaparecidas, la antigua casa de Walshe se incendia

Alrededor de las 2:00 p.m. el 6 de enero, la policía de Cohasset emitió un comunicado de prensa solicitando la ayuda del público para localizar a Ana Walshe. Una búsqueda masiva que incluyó a oficiales K-9, equipos de búsqueda y rescate, policía estatal y policía local comenzó esa mañana y continuó durante todo el día.

Mientras la policía buscaba a Ana Walshe el viernes, hubo un incendio en una casa en Cohasset que perteneció a ella y su esposo hasta el año pasado. La casa se vendió en marzo. La policía estatal y los investigadores locales determinaron que la causa del incendio fue accidental. Los ocupantes actuales escaparon a salvo.

Sábado, 7 de enero: La búsqueda aérea y terrestre continúa cerca de la casa de Walshe

La búsqueda de Ana Walshe se reanudó el 7 de enero. Una unidad especializada de la policía estatal capacitada en operaciones de búsqueda y rescate, tres equipos K-9 y el Ala Aérea de la Policía Estatal registraron áreas boscosas cerca de la casa de los Walshe el sábado. Los buzos de la policía estatal registraron un pequeño arroyo y una piscina, pero no encontraron nada.

Más tarde ese mismo día, la policía estatal y de Cohasset dijeron que la búsqueda terrestre de Ana Walshe había concluido.

Domingo, 8 de enero: Orden de allanamiento ejecutada, esposo arrestado

Los investigadores ejecutaron una orden de allanamiento en la casa de Walshe en Cushing Highway en Cohasset el 8 de enero, donde dijeron que encontraron sangre en el sótano y un cuchillo dañado que también contenía sangre.

Más tarde ese día, la policía estatal y de Cohasset dijeron que detuvieron a Brian Walshe después de concluir que tenían "causa probable" para creer que había engañado a los investigadores en la búsqueda de su esposa desaparecida.

Lunes 9 de enero: Brian Walshe procesado

Brian Walshe fue procesado el lunes por la mañana en el Tribunal de Distrito de Quincy por un cargo de intimidación de un testigo por engañar a la policía entre el 5 y el 7 de enero durante el curso de su investigación sobre su esposa desaparecida.

Los fiscales dijeron que varias declaraciones que hizo causaron un retraso en la investigación, que dijeron que le habría permitido "limpiar evidencia o deshacerse de la evidencia".

Al concluir la audiencia, el juez ordenó que se le impusiera una fianza de $500,000 en efectivo.

Su abogado, sin embargo, argumentó que Brian Walshe ha sido "increíblemente cooperativo" con la investigación, consintiendo registros y dando entrevistas. Ella también argumentó en contra de la cuantiosa cantidad de la fianza, diciendo que él usa un brazalete con GPS y no irá a ninguna parte.

Associated Press contribuyó a este artículo.