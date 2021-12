¿Cuán preocupados deberíamos estar por Omicron? Consejos de médicos de Boston

¿Cuán preocupados deberíamos estar por la nueva variante de omicron COVID-19? ¿Son sus síntomas peores que los de cepas anteriores?

NBC10 Boston pidió el martes a tres de los principales médicos de Boston que respondieran algunas preguntas clave pendientes sobre la variante Ómicron

"En este momento, hay muchas más preguntas que respuestas", dijo el Dr. David Hamer, especialista en enfermedades infecciosas del Boston Medical Center.

¿Cuán preocupados deberíamos estar por la variante de omicron?

"Creo que debemos estar atentos, pero no nerviosos", dijo el Dr. Daniel Kuritzkes, jefe de enfermedades infecciosas del Brigham and Women's Hospital. "El presidente Biden dijo 'Esto es motivo de preocupación, pero no de pánico', con lo que estoy de acuerdo. Hay muchas razones para pensar que vacunarse y tomar medidas simples de salud pública como seguir usando una máscara en situaciones de hacinamiento en el interior va a ser muy protector ".

"La mayoría de las personas pudieron protegerse del COVID cuando no había una vacuna. Solo se requería algo de autodisciplina para hacerlo", agregó. "No hay ninguna razón para que no pueda volver a ser el caso".

"Si vemos un aumento adicional en los casos y hubo un cambio hacia una mayor transmisibilidad debido a esta variante, las medidas que describió el Dr. Kuritzkes: el uso de mascarillas en interiores en lugares públicos, ser muy cauteloso con los contactos, tratar de minimizar lugares en los que están en contacto: esas medidas pueden reducir en gran medida el riesgo de infectarse ", dijo Hamer.

"Esto no hará que las vacunas sean completamente ineficaces", dijo la Dra. Shira Doron, epidemióloga del hospital de Tufts Medical Center. "E incluso si lo hiciera, lo cual no sucederá, tenemos tantas otras herramientas ahora en el cobertizo de herramientas. Pronto tendremos agentes orales, tenemos los anticuerpos monoclonales y sabemos cómo apoyar a las personas que terminan en el hospitales. No volveremos al punto de partida ".

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19 de la variante Ómicron?

Los tres médicos dijeron que no esperan que los síntomas de la variante Ómicron difieran mucho de los de otras cepas.

Pero también dijeron que es demasiado pronto para saberlo con certeza.

"No estoy seguro de que haya cambios importantes en la variedad de síntomas asociados con estos virus", dijo Hamer. "Uno de los cambios es que si te vacunas es mucho más probable que tengas síntomas más leves".

Entre ellos se incluyen problemas de las vías respiratorias superiores, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta y algo de dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y posiblemente fiebre.

"Hasta ahora, por lo que he estado leyendo, es realmente difícil decir que hay más pérdida del sentido del olfato con esta cepa o más tos con otra. No creo que haya una especificidad variante para la variedad de síntomas", Agregó Hamer.

"Estoy completamente de acuerdo", dijo Kuritzkes. "Realmente estamos analizando cuestiones relacionadas con la frecuencia con la que se causan los síntomas y con posibles síntomas más o menos graves, pero la gama de síntomas será la misma. No obstante, todas estas variantes siguen siendo SARS-COV-2. Por lo tanto, no vamos a empezar a ver la aparición de apendicitis como una posible complicación porque tiene la variante omicron en lugar de la variante delta ".

Doron dijo que espera ver mucha especulación sobre diferentes síntomas y si son más o menos graves a medida que se propaga la variante. Pero la mayor parte será anecdótica.

"Eso es lo que hemos visto con otras variantes", dijo. "En última instancia, cuando se realizan los estudios más grandes y las variantes se han comparado entre sí, no ha habido diferencias y espero que siga siendo así. Pero ya veremos".

¿Ómicron superará a delta como la cepa dominante en los EE. UU.?

Kuritzkes dijo que es demasiado pronto para saber si Ómicron superará a la variante delta como variante predominante en los EE. UU.

"Creo que tendremos datos sobre la neutralización en una semana más o menos", dijo. "Se necesitará más tiempo para tener una idea de su transmisibilidad. Se requiere una encuesta más amplia para comprender cómo compite Ómicron con delta. Se necesitarán una gran cantidad de casos para saber si se trata de un virus más peligroso en términos de capacidad de causar una enfermedad grave en comparación con las otras variantes. Incluso con alfa, eso tomó meses para resolverse ".

"Estos datos más epidemiológicos tardan semanas o meses en recopilarse y poder obtener una imagen realmente clara", coincidió Hamer. "El trabajo de laboratorio sobre la neutralización con anticuerpos contra la vacuna con una cepa se puede hacer rápidamente. Eso será muy importante. Pero eso por sí solo no es suficiente para darnos una idea del problema que supondrá este omicron". "

¿Cuándo dejará de mutar el COVID?

El COVID-19 seguirá mutando mientras esté generalizado, dijo Doron.

Y es por eso que la vacunación sigue siendo tan importante.

"Si realmente pudiéramos aumentar las vacunas y reducir los casos a un punto en el que estuvieran en un nivel muy bajo, niveles más bajos de casos significan que menos infección significa menos mutación", explicó Doron. "Pero si no podemos llegar allí, seguiremos viendo nuevas variantes".

"La realidad se está asentando un poco. Probablemente necesitemos aprender a vivir con este virus", dijo. "Esto puede ser lo que continúa haciendo durante mucho tiempo. La vacunación es lo que cambia el juego. Es extremadamente poderosa para reducir el riesgo de infección, pero lo más importante es el riesgo de complicaciones graves de la infección".