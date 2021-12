¿Cuándo anunciará el gobernador Baker si buscará la reelección?

Es una pregunta que ha estado rondando el estado de Massachusetts durante meses.

¿Se postulará el gobernador Charlie Baker para la reelección en 2022? Y si es así, ¿será como republicano o como independiente?

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Parece que una respuesta podría llegar pronto, ya que fuentes cercanas al gobernador le dijeron a Politico que Baker planea hacer un anuncio el miércoles.

🚨 Gov. Charlie Baker will announce today whether he plans to seek reelection in 2022, sources close to the governor tell me #mapoli https://t.co/1Fg5SS02K4 — Lisa Kashinsky (@lisakashinsky) December 1, 2021

El gobernador mantuvo los labios cerrados sobre sus planes durante una aparición en la radio de GBH el lunes, aparte de reiterar que su decisión llegará "pronto". También dijo que sería una "suposición razonable" que si decide buscar un tercer mandato, sería como republicano.

"He sido republicano durante la mayor parte de mi, bueno, casi toda mi vida adulta, y creo en mi tipo de republicanismo", dijo Baker. "Creo que lo que diría es que nunca he corrido por nada basado en si pensé o no que podría ganar, punto, está bien".

A menos de un año de las elecciones de 2022, Baker y la procuradora general Maura Healey, una demócrata, aún no han anunciado sus intenciones, mientras que el republicano Geoff Diehl y los demócratas Danielle Allen, la senadora Sonia Chang-Diaz y Ben Downing han saltado a la contienda por la gobernación.

Una encuesta reciente de Northwind Strategies and Change Research consideró la posibilidad de que Baker, que a menudo está en desacuerdo con las facciones de su partido alineadas con el ex presidente Donald Trump, se postule como independiente. El treinta y dos por ciento de los encuestados se alinearon detrás de un Baker no afiliado, el 26% eligió a Healey, el 21% eligió a Diehl y otro 21% no estaba seguro.

"No me siento y me digo a mí mismo, ya sabes, ¿puedo ganar o no?", Dijo Baker. "Para mí, la pregunta siempre vuelve a lo que les dije antes, que es si tengo la voluntad, el deseo y la agenda que creo que sería lo mejor para el estado y la energía y el compromiso de cumplir y cumplir ".

Baker, quien anunció su candidatura a la reelección de 2018 a fines de noviembre de 2017, se ha enfrentado a frecuentes preguntas sobre su futuro político. Dijo el lunes que se está acercando "bastante" a una decisión y, como lo ha hecho durante semanas, describió la respuesta como "próximamente".

El coanfitrión Jim Braude le recordó que también dijo "pronto" hace un mes, Baker dijo: "Cuando tengas 65 años, pronto podrás cubrir una gran cantidad de territorio".

El gobernador cumplió 65 años el 13 de noviembre, un cumpleaños histórico que trae consigo la elegibilidad para Medicare y, para muchas personas, pensamientos sobre una próxima jubilación. Baker sugirió que tales pensamientos, para él, no son una consideración a corto plazo.