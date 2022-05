Cuándo reabren los parques temáticos de Nueva Inglaterra esta temporada

Uno de los parques temáticos familiares más queridos de Nueva Inglaterra abrirá para su temporada número 120 a finales de este mes.

Canobie Lake Park en Salem, New Hampshire, estará en funcionamiento para la temporada el sábado 28 de mayo, con puertas abiertas a las 10:30 a. m.

Para disfrutar de emociones como Yankee Cannonball o Boston Tea Party, puede ingresar al parque a una tarifa de entrada general de $44 hasta el 30 de junio, antes de que el precio suba a $54 durante los meses pico de verano.

Actualmente no existen restricciones por el COVID-19 para la temporada 2022, aunque el parque le pide a cualquiera que se sienta mal que se quede en casa. A diferencia del verano pasado, ya no es necesario comprar boletos por adelantado, aunque la opción todavía está disponible para sus boletos "Good Any Day".

Estas son las fechas de apertura y la información de verano de algunas de las principales atracciones de los parques temáticos de Nueva Inglaterra:

Water Country USA abre el sábado 28 de mayo

El parque acuático más grande de Nueva Inglaterra abre durante el fin de semana del Día de los Caídos con una tarifa de entrada diaria de $29.99 hasta el 12 de junio antes de aumentar.

El parque en Portsmouth, New Hampshire, actualmente no tiene restricciones de COVID-19.

Water Country ha dicho que la temporada 2022 será la más larga de su historia.

Funtown Splashtown abre el sábado 28 de mayo

La sede en Saco, Maine, también abre sus puertas para la temporada 2022 el fin de semana del Día de Los Caídos, con una tarifa de entrada general diaria a de $50.

Por primera vez, el parque llevará a cabo un evento especial para mayores de 21 años el sábado 16 de julio.

Storyland USA abre el sábado 28 de mayo

Los boletos se pueden comprar para el parque en Bartlett, New Hampshire, por $29.99 en línea y $54.99 en la puerta.

Las Nostalgia nights para huéspedes mayores de 21 años regresan este verano también, los sábados de julio, de 18 a 22 h.

Fecha de apertura de Six Flags en Nueva Inglaterra

Six Flags New England en Agawam, Massachusetts, abrió para la temporada los fines de semana y días selectos desde el 9 de abril, a tiempo para las vacaciones escolares de primavera. El horario del parque entre semana comienza después del fin de semana del Día de los Caídos.

Las mejoras para 2022 incluyen líneas de pasajeros individuales para seleccionar viajes como una forma de acortar los tiempos de espera. Las atracciones que contarán con las líneas incluyen Batman The Dark Knight, Harley Quinn, Spinsanity y otras atracciones de alta velocidad.

Para adaptarse al entorno digital, Six Flags New England también agregará The Flash Pass a los teléfonos móviles para que los huéspedes puedan ver líneas virtuales desde una aplicación en sus teléfonos.

Y se agregarán momentos "Wow" en todo el parque. Esto incluirá más oportunidades para tomar fotografías, más disponibilidad de asientos y personajes temáticos interactivos en atracciones seleccionadas.

El parque también anunció nuevas oportunidades gastronómicas para sus visitantes. Hay nuevas opciones para comer, desde una variedad de cocinas diferentes hasta un nuevo pedido móvil de alimentos a través de la aplicación Six Flags. También habrá dos nuevos bares y más mesas de picnic en todo el parque.