Dan último adiós a víctimas del triple asesinato en Newton

Las tres víctimas mortales de un asesinato en Newton, Massachusetts, un crimen que sacudió a la tranquila comunidad la semana pasada, serán sepultadas esta semana.

Jill D'Amore, de 73 años, y su esposo Bruno D'Amore, de 74, fueron encontrados muertos en su casa en Newton, junto con la madre de Jill, Lucia Arpino, de 97 años, luego de que no se presentaran a una celebración de Jill y el 50 aniversario de bodas de Bruno en la Our Lady Help of Christians Church. Fueron víctimas de lo que los investigadores creen que fue un crimen al azar.

Según los obituarios publicados por Andrew J. Magni and Son Funeral Home, el horario de visita para los tres será en su iglesia, Our Lady Help of Christians Church en Washington Street, el miércoles 5 de julio de 4:00 p.m. a las 8:00 p. m. La Misa de exequias será al día siguiente a las 10:30 a.m. El entierro será privado.

Christopher Ferguson, de 41 años, de Newton, se declaró inocente la semana pasada en el Tribunal de Distrito de Newton de un cargo de asesinato por la muerte de Jill D'Amore, junto con dos cargos de asalto y un cargo de robo. Se esperan cargos adicionales por las muertes de Bruno D'Amore y Arpino después de que se completen esas autopsias. Está detenido sin fianza en espera de una audiencia de causa probable programada para el 25 de julio.