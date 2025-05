David “Big Papi” Ortiz respalda a la alcaldesa Michelle Wu para la reelección

La leyenda de los Red Sox David “Big Papi” Ortiz, respaldó oficialmente a la alcaldesa Michelle Wu en su candidatura a la reelección, según un comunicado de prensa enviado por su comité de campaña, "Michelle for Boston".

El miembro del Salón de la Fama de los Red Sox destacó el liderazgo inclusivo de Wu, así como el inquebrantable compromiso con la gente de Boston.

“Boston siempre ha sido especial para mí y me preocupa profundamente su futuro”, declaró Ortiz en el comunicado. “He llegado a conocer a la alcaldesa Wu y me impresiona su dedicación para unir a la gente de nuestros vecindarios. Lo que hace grande a Boston es cómo nos apoyamos mutuamente como una sola comunidad. Creo en un liderazgo que escucha todas las voces y trabaja para todos en la ciudad. Por eso me enorgullece apoyar a la alcaldesa Wu, porque Boston merece a alguien que esté presente para todos nosotros”.

“Contar con el apoyo de la leyenda de los Red Sox, David Ortiz, significa mucho para mí, no solo como aficionado, sino como alguien que cree profundamente en el espíritu de Boston”, dijo la alcaldesa Wu en las declaraciones escritas. Big Papi siempre ha representado el corazón de nuestra comunidad, y me honra su apoyo. Esta es nuestra ciudad, y juntos, seguiremos haciendo de Boston un hogar para todos.