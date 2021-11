David Ortiz entre los 5 ex jugadores de los Red Sox agregado a boleta del Salón de la Fama del próximo año

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Darren Hartwell para NBCSports.com. Para más de NBC Sports Boston entra aquí.

El Salón de la Fama del Béisbol dio a conocer su boleta de 2022 el lunes, e incluye tanto a un querido jugador de los Medias Rojas de Boston como a uno de los mayores enemigos del equipo en las últimas dos décadas.

El ícono de los Medias Rojas, David Ortiz, y la ex estrella de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, destacan a los 13 recién llegados que serán elegibles para ingresar a Cooperstown el próximo año.

"Mi tiempo llegó", dijo Ortiz a Pete Abraham del Boston Globe el lunes. "Está bien, pero no puedo controlar lo que sucede. No sé si me lo merezco; eso no me corresponde a mí decirlo. Pero las cosas que podía controlar, las controlaba muy bien. Los números están ahí ".

Aquí está la boleta completa, cortesía del rastreador del Salón de la Fama del Béisbol Ryan Thibodeaux:

As just announced by @baseballhall, here's the 2022 @officialBBWAA Hall of Fame ballot: pic.twitter.com/tesaStndwI — Ryan Thibodaux (@NotMrTibbs) November 22, 2021

Los fanáticos astutos de Boston también reconocerán en la boleta a cuatro ex Medias Rojas además de Ortiz: el cerrador Jonathan Papelbon, el lanzador Jake Peavy, el jardinero Carl Crawford y el receptor A.J. Pierzynski.

Ortiz tuvo por mucho el mayor impacto en Boston, ayudando a los Medias Rojas a ganar tres títulos de la Serie Mundial durante 14 temporadas mientras se convertía en el mejor bateador decisivo en la historia de la franquicia. Papelbon pasó sus primeras siete temporadas con Boston y ganó una Serie Mundial en 2007, mientras que Peavy contribuyó al campeonato de los Medias Rojas en 2013.

Crawford (2011 a 2012) y Pierzynski (2014) jugaron una y dos temporadas con los Medias Rojas, respectivamente.

Ortiz y A-Rod tienen la mejor oportunidad de entrar en la primera boleta, pero es poco probable que sean seleccionados en 2022. Mientras tanto, otros tres ex Medias Rojas, Curt Schilling, Roger Clemens y Manny Ramírez, están de nuevo en la boleta electoral, con Schilling en su último año de elegibilidad (a pesar de sus mejores esfuerzos para retirarse de la boleta ).

Los integrantes de la Clase de 2022 se anunciarán el 25 de enero.