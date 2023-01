David Ortiz teme que Devers esté solo en la alineación de los Red Sox

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por John Tomase para NBCSports Boston

David Ortiz tiene grandes dudas sobre la alineación de los Red Sox más allá de Rafael Devers.

Al aparecer en WEEI, Ortiz explicó cómo se acercaría a Devers como oponente, y al joven toletero no le va a gustar.

"Si lo enfrento, estoy lanzando alrededor de él, independientemente", dijo Ortiz, según WEEI.com. "No hay duda al respecto. Estás hablando de uno de los bateadores más temidos en el béisbol en este momento. He estado allí antes, y si no tuviera a nadie detrás de mí, no me lanzarían. Lo sabes".

Ortiz tuvo la bendición de tener protección en la alineación durante la mayor parte de su carrera en los Red Sox, ya sea Manny Ramírez al comienzo de su carrera en los Red Sox, o Hanley Ramírez al final. Su temporada más frustrante podría haber sido 2014, cuando le rogó a la gerencia que firmara a Nelson Cruz para que le diera un poco de fuerza, pero en cambio sirvió como una banda de un solo hombre como el único jugador en la alineación con más de 17 jonrones (golpeó 35).

Al menos ese equipo de los Medias Rojas venía de una Serie Mundial y finalmente presentó a Mookie Betts. Este viene de un final en el último lugar y perdió a Xander Bogaerts y J.D. Martínez, dos toleteros que podrían haber brindado apoyo a Devers, el único All-Star del club que regresa.

Quizás Devers reciba el apoyo del novato Triston Casas, quien combina un poder enorme con una paciencia impresionante, pero bateó solo .197 el año pasado mientras luchaba contra múltiples lesiones. O la ayuda podría venir del reciente fichaje Adam Duvall, quien está a solo dos años de conectar 38 jonrones y liderar la Liga Nacional en carreras impulsadas con 113, pero viene de una temporada de .213 interrumpida por una cirugía en la muñeca. O tal vez Justin Turner, de 38 años, quien en su mayoría bateó quinto o sexto con los Dodgers el año pasado, pueda hacer retroceder el reloj.

Sea quien sea, a Ortiz le preocupa que Devers no obtenga la ayuda que necesita, lo que podría resultar en una temporada frustrante.

"Tienes que encontrar a alguien que pueda protegerlo constantemente para que pueda seguir viendo lanzamientos", dijo Ortiz. "Porque todavía es demasiado joven y no quieres llegar al punto en que te sientas frustrado porque tu producción no está del todo allí.

"Tienes que ver ambos lados. Tienes que ver si te están lanzando y te están perdiendo lanzamientos, o si no te están lanzando y estás persiguiendo lanzamientos. Entonces, ya veremos. Veamos qué trae la temporada a la mesa."