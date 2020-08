El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Hartford HealthCare. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Haz clic aquí para conocer más sobre Hartford HealthCare.

El inicio del año escolar suele ser estresante, y mucho más durante una pandemia mundial. Con las escuelas públicas de Connecticut programadas para reabrir en las próximas semanas—sea con clases presenciales, aprendizaje remoto o una combinación de ambos—,los padres están buscando la manera de navegar con seguridad este nuevo año escolar tan lleno de retos.

Aquí hay algunas formas en las que los padres se pueden preparar:

Conversa con tus hijos

Son tiempos difíciles para todos, incluidos los niños. Ya sea que regresen a clases presenciales o comiencen el año de manera remota, la escuela será diferente. Intenta tranquilizar a tu hijo manteniendo una conversación abierta sobre estos cambios. Explícale que es natural sentirse ansioso o asustado.

Los niños pueden sentirse particularmente nerviosos o sin ganas de regresar a la escuela, especialmente si han estado aprendiendo en casa durante meses. Recuerda, ser honesto es la mejor opción. Conversen sobre algunos de los cambios que podrán encontrar en la escuela—como tener que usar una mascarilla—y cómo la interacción con sus profesores y amigos puede que sea un poco diferente. Encuentra formas de asegurarles que sus sentimientos son perfectamente válidos y al mismo tiempo animarlos a tomar acciones simples que ayudarán a controlar el virus, como lavarse las manos y toser en su codo.

También es importante mantener una actitud positiva y encontrar una sensación de normalidad en medio de la incertidumbre y tantos cambios. Por ejemplo, si regresan al aula, puedes recordarle a tus hijos que se reencontrarán con amigos y profesores. Además, sin importar dónde se encuentren, van a seguir aprendiendo cosas nuevas y emocionantes.

Evalúa cuánto toleran tus hijos las mascarillas

Dado que el distanciamiento social y el uso de mascarillas son una parte esencial de las pautas del estado para el regreso a las escuelas, es importante que los niños cumplan lo mejor que puedan. Los padres deben acostumbrarlos de a pocos a usar mascarillas, haciendo que se pongan una diariamente, aumentando el tiempo cada día. Si un niño apenas ha usado una mascarilla durante el verano, será difícil que la mantenga puesta durante períodos prolongados una vez que esté en el aula.

Una forma de hacer que los niños se entusiasmen un poco con el uso de mascarillas es hacer que la práctica sea un poco más atractiva. Deja que ellos elijan lo que sea más cómodo: tal vez prefieran las mascarillas desechables a las de tela; o tal vez necesiten unas correas para la mascarilla que se enganchen detrás del cuello para evitar que la presión esté en sus orejas. Además, en comparación al inicio de la pandemia, ahora es mucho más fácil encontrar mascarillas con diferentes colores, patrones, equipos deportivos y personajes favoritos.

No compartir es una forma de cuidar

Un aspecto clave en el desarrollo de un niño es aprender a compartir. Lamentablemente, es posible que tus hijos no puedan compartir como quisieran hasta que termine la pandemia. Las escuelas, por ejemplo, no podrán brindar útiles para el grupo, como lápices, lapiceros, resaltadores y tijeras, ya que compartirlos podría propagar el virus. Esto significa que cada estudiante tendrá que tener su propio set de útiles, ya sea que estén estudiando en casa o yendo a la escuela.

Cambiando algunos hábitos

Los expertos en salud han hecho una recomendación clave: cualquier niño con signos de enfermedad debe quedarse en casa y no ir a la escuela. Los padres deben desarrollar una rutina matutina para revisar si su hijo tiene fiebre y confirmar que no tenga tos u otros síntomas. Asegúrate de mantener a tu niño en casa si tiene algún síntoma, especialmente si tiene fiebre. (Los CDC han elaborado una lista muy detallada que te dará una idea sobre cómo implementar este y otros cambios).

Otra práctica que debe agregarse a la rutina de los niños y los padres es el lavado de manos. Asegúrate de repasar y practicar las técnicas de lavado de manos en casa (recuerda, canta la canción de “Happy Birthday” dos veces) y recuérdales a tus hijos que lo hagan antes y después de comer, estornudar, toser y de acomodarse la mascarilla. Además, asegúrate de que tu hijo cuente con un desinfectante de manos a base de alcohol al 60 por ciento o más, para esas situaciones en las que no haya un lavamanos ni jabón cerca.

Puede parecer simple, pero es importante practicar estos nuevos hábitos con tu hijo antes de enviarlo a la escuela.

Con el regreso de los niños a la escuela durante esta pandemia, Hartford HealthCare está aquí para apoyar a la comunidad. A medida que la situación continúa evolucionando, puedes contar con Hartford HealthCare para brindar información y recursos actualizados. Para obtener más información, haz clic aquí.