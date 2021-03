Decenas de empleados de CT Transit ausentes por enfermedad

Fue un viaje difícil para los pasajeros de CTtransit en el área de New Haven el lunes; el resultado de decenas de conductores de autobuses que estaban enfermos, dijo el gerente general del servicio de autobuses. Las llamadas por enfermedad provocaron cancelaciones y retrasos, y mucha frustración entre los pasajeros.

“Pasamos por mucho esta mañana solo para viajar”, ​​dijo Phylicia Ortiz, de Ansonia.

Dijo que le tomó casi una hora más de lo habitual su viaje en autobús al centro de New Haven para una cita con el médico.

"Somos los pasajeros", dijo Ortiz. "Nosotros somos los que sufrimos".

La demora, dijo la gerencia de CTtransit, se debió a que aproximadamente 50 operadores de autobuses dijeron que estaban enfermos. Ese número representa aproximadamente una cuarta parte de los conductores que trabajan en la división de New Haven, que tiene su sede en una instalación en State Street en Hamden.

“Los operadores sienten que los autobuses no estan seguros; el edificio no es seguro”, dijo Ralph Buccitti, del Local 281 de la Unión de Tránsito (ATU), que representa a los empleados de autobuses en la región de New Haven.

Buccitti dijo que la escasez de personal del lunes estaba relacionada con problemas de salud relacionados con el coronavirus.

"Todo está relacionado con COVID-19", dijo Buccitti. "Tienen miedo de venir a trabajar".

NBC Connecticut Investigates fue el primero en informar el mes pasado que alrededor de 40 empleados vinculados a las instalaciones de Hamden habían dado positivo por COVID-19 o habían sido puestos en cuarentena.