“Decepcionada“: Hispanas víctima de crimen de odio en East Boston insatisfechas con el veredicto del juez

El jueves en la tarde un juez declaró culpable a Stephanie Armstrong, una mujer involucrada en un crimen de odio en East Boston contra una madre y su hija de origen hispano.

“Decepcionada, porque son dos años trabajando en esto y pienso que terminó en nada“ , así reaccionó la señora Sara Vásquez, después de que el juez emitiera el veredicto

en el que encontró culpable a Stephanie Armstrong solo por el cargo de agresión y asalto, por el cual tendrá que estar dos años en probatoria.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Para esta familia de origen hispano y sus abogados la decisión fue una decepción, porque el juez encontró a la acusada no culpable de violar los derechos civiles.

Madre e hija aseguran que recibieron golpes e insultos racistas por parte de Stephanie Armstrong y su amiga Jenny Ennamorati el 15 de febrero de 2020 en Maverick Square, sin embargo, el juez la encontró no culpable por el cargo de violación a los derechos civiles.

La amiga de Armstrong, Ennamorati, fue sentenciada previamente a 15 meses de libertad condicional en el caso, una sentencia que generó críticas por ser demasiado indulgente, según algunos defensores de los derechos civiles.

Stephanie Armstrong tendrá que pasar dos años en probatoria, tampoco podrá beber y acercarse a las víctimas.



La sra. Vasquez describe el ataque del que fue víctima ella y su hija al salir del tren de Maverick Square.

“Este es un resultado desalentador, la Sra. Vásquez y su hija hicieron todo lo que podíamos pedirles a las víctimas. Valientemente hablaron en contra del odio y participaron activamente en los procedimientos legales, solo para que el resultado no reflejara el horror de su experiencia”, dijo Mirian Albert, abogada del personal de Abogados por los Derechos Civiles. “Este fue un resultado menos que deseable que tendrá un efecto escalofriante en la comunidad al disuadir a las víctimas de crímenes de odio de presentarse”.

Por su parte, el fiscal de distrito de Suffolk, Kevin Hayden, dijo lo. siguiente en un comunicado sobre el veredicto:

“Si bien me complace que esta acusada haya sido condenada por agredir físicamente a una madre y su hija que celebraban un cumpleaños, me parece terriblemente decepcionante que no haya sido condenada también por violar sus derechos civiles. Este asalto imperdonable expuso un lado feo de nuestra sociedad que mi oficina, y espero que todos los ciudadanos solidarios, nunca tolerarán”.