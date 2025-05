La defensa comienza hoy a presentar su caso en el nuevo juicio de Karen Read

La fiscalía en el nuevo juicio por asesinato de Karen Read concluyó sus alegatos el jueves, y ahora la defensa asumirá el cargo en el día 24 de testimonios el viernes.

Ayer, fuera del juzgado, Read informó que Matt DiSogra, director de ingeniería de una empresa de reconstrucción de accidentes, será el primer testigo llamado por su defensa.

También indicó que planean dedicar entre una semana y media y dos semanas a demostrar su inocencia, después de que la fiscalía dedicara 23 días de juicio a acusarla de la muerte de John O'Keefe en enero de 2022.

Justo antes de concluir su caso, el estado presentó un clip de una entrevista televisada previa que Read realizó con ID Docuseries el 10 de abril de 2024.

En el clip que se mostró en la sala del tribunal, se escucha a Read decir: "Entonces pensé: ¿podría haberlo atropellado? ¿Intentó alcanzarme cuando salía y no me di cuenta? Siempre tengo la música a todo volumen, está nevando, tengo los limpiaparabrisas encendidos, la calefacción a tope, ¿vino y chocó contra la parte trasera de mi auto y le di en la rodilla y estaba borracho, desmayado, asfixiado o algo así? Y luego, cuando contraté a David Yanetti, le hice esas preguntas. La noche del 29 de enero, como David, ¿qué pasaría si, no sé, le hubiera pisado el pie, o si le hubiera dado un golpe en la rodilla y se hubiera desmayado o hubiera ido a cuidarse y vomitado o se hubiera desmayado? Y David dijo: "Sí, entonces sí, tienes algún elemento de culpabilidad".

Read está acusada de atropellar a O'Keefe con su camioneta y dejarlo morir en el frío afuera de una casa en Canton, Massachusetts, a la que fueron invitados después de una noche de copas en dos bares de la ciudad.

La defensa ha alegado que O'Keefe entró en esa casa y hoy será el primero de muchos días que trabajarán para demostrarlo ante el jurado, señalando a tres figuras controvertidas en el caso: el ex agente de la Policía Estatal de Massachusetts Michael Proctor, el agente de la ATF Brian Higgins y el propietario de la casa en Canton, Brian Albert Sr.

La fiscalía se negó a llamar a ninguno de ellos a este juicio, pero son el centro de todo este caso para la defensa.

Read dijo el jueves que existe la posibilidad de que su equipo de defensa los llame a declarar.