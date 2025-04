Inicia el proceso de deliberaciones en el juicio de José Morales

Las deliberaciones del jurado comenzaron oficialmente en el juicio de José Morales.

Morales está acusado de asesinato y manipulación de pruebas por la muerte de su novia Christine Holloway en diciembre de 2019.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

La fiscalía está encargada de probar el caso más allá de toda duda razonable.

El lunes, el fiscal adjunto estatal principal, Howard Stein, presentó los alegatos finales al jurado, seguidos por el abogado defensor, Ed Gavin.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Stein instó al jurado a considerar únicamente las pruebas del caso y a recordar que la fiscalía debía demostrar la intención de matar en el cargo de asesinato.

Stein instó al jurado a considerar la capacidad de Morales para recordar los detalles durante su testimonio.

Continuó explicando al jurado que la defensa presentaría razones para intentar sembrar la duda, como la llamada al 911 realizada por Morales y el delirio inducido por el PCP.

Gavin se dirigió entonces al jurado y les solicitó que usaran su sentido común al deliberar sobre los hechos del caso.

Gavin declaró al jurado que la fiscalía no había presentado un caso de asesinato; les pidió que consideraran por qué no se citó a ciertos testigos a declarar y les recordó que el testimonio de Morales no había cambiado con respecto a lo que declaró a los investigadores a finales de 2019 y principios de 2020.

“Los jurados pueden decir 'Tengo una duda razonable sobre lo ocurrido el 1 de diciembre de 2019', lo cual es totalmente apropiado y justo; otros pueden decir 'Tengo una duda razonable porque la fiscalía no ha probado su caso con ese alto estándar, más allá de toda duda razonable'”.

Stein refutó entonces el alegato final de Gavin. Recordó al jurado que Morales testificó sobre la limpieza de la escena, lo que resume el cargo de manipulación de pruebas.

Stein continuó explicando al jurado que la "intención" puede ocurrir momentáneamente y que no siempre es algo que se desarrolla con el tiempo.

“Si decido golpear a alguien en la cabeza varias veces en lugar de golpearlo en el dedo del pie, con el mismo instrumento, ¿no se manifiesta la intención de la persona al golpear a alguien en la cabeza en lugar de en el dedo del pie?”, preguntó Stein.

Concluyó su alegato final con una solicitud:

“Solicito respetuosamente un veredicto de culpabilidad por el delito de asesinato y por el delito de manipulación de pruebas físicas, y solicito que se haga justicia a la Sra. Holloway y a su familia”.

Después del almuerzo, Murphy leyó la acusación al jurado, junto con las instrucciones.

Murphy instruyó al jurado sobre cómo considerar cargos menores, como homicidio involuntario en primer o segundo grado.

El jurado comenzó sus deliberaciones brevemente antes de que se levantara la sesión. Se espera que las deliberaciones se reanuden el martes.